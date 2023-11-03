"Чудовищная ошибка": В ГД напомнили о пророчестве Жириновского после вхождения ЦАХАЛ в Газу

Вхождение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в город Газа является одним из пунктов плана, в рамках которого еврейское государство намерено ударить по Ирану. Причём это ещё 20-25 лет предвидел бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявил в беседе с Лайфом депутат Госдумы Андрей Свинцов.

"Тот план, который тогда вслух произносил Жириновский, что у Израиля есть обязательный план ударить по Ирану, может сегодня быть реализован. И вот те чудовищные карательные операции, которые сегодня Израиль проводит в секторе Газа, которые взбудоражили весь исламский мир, могут быть такой специально спланированной операцией, чтобы вызвать огонь Ирана по Израилю", — отметил он.

По словам парламентария, в этом случае США вмешаются в ситуацию. Свинцов напомнил о заявлении американского лидера Джо Байдена, который говорил, что если Тегеран будет участвовать в конфликте в Газе, то Вашингтон ударит по Ирану.

"Вход израильской армии в Газу — чудовищная ошибка. Мы видим, как молниеносно объединился весь арабский, даже мусульманский мир. И это объединение произошло не только против Израиля, но начинается объединение и против Соединённых Штатов и даже против ряда стран Европы", — добавил парламентарий.

По его мнению, в ближайшие месяцы в США, Европе и Израиле могут произойти чудовищные теракты. Свинцов подчеркнул: то, что сегодня делает Израиль, — это "помутнение сознания руководителя" этой страны.

"Это очень тонко спланированный умысел. Все обсуждения возможных ответных шагов Израиля идут в отношении Ирана. То есть огромное количество мусульманских стран, в том числе Турция говорят очень серьёзные, строгие слова предупреждения Израилю. Но Израиль отвечает только Ирану, поэтому есть ощущение, что это спланированный ход для того, чтобы нанести самый мощный удар по Ирану, возможно даже с применением тактического ядерного оружия", — заключил собеседник Лайфа.