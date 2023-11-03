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3 ноября, 12:59

Путин назвал преимущество сильной России

Путин: Чем сильнее Россия, тем её меньше будут исключать из разных организаций

Чем сильнее станет Россия, тем меньше желания будет у оппонентов исключать РФ из разных организаций. Такое заявление сделал сегодня, 3 ноября, президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны.

"Чем мы будем сильнее — в экономическом плане, в военном, во внутриполитическом, — тем меньше будет желание кого бы то ни было откуда бы то ни было нас исключать. Ну, вот поисключали нас, от чего-то отказались, от наших энергоносителей отказались. И что, какой результат?" — указал глава государства.

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Напомним, Путин открыл встречу с новым составом Общественной палаты РФ поздравлением россиян с наступающим Днём народного единства, который будет отмечаться 4 ноября. Также глава государства высказался о санкциях в адрес членов Общественной палаты, заявив, что это наивысшая оценка их работы.

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LIFE / Павел Баранов

Дарья Нарыкова
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