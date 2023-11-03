Путин назвал преимущество сильной России

Чем сильнее станет Россия, тем меньше желания будет у оппонентов исключать РФ из разных организаций. Такое заявление сделал сегодня, 3 ноября, президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны.

"Чем мы будем сильнее — в экономическом плане, в военном, во внутриполитическом, — тем меньше будет желание кого бы то ни было откуда бы то ни было нас исключать. Ну, вот поисключали нас, от чего-то отказались, от наших энергоносителей отказались. И что, какой результат?" — указал глава государства.