Путин назвал объявление русских некоренной нацией на Украине полным беспределом

Президент Владимир Путин назвал полным беспределом объявление русских некоренной нацией на Украине. Речь об этом зашла в пятницу, 3 ноября, на встрече главы государства с новым составом Общественной палаты страны.

Путин подчеркнул, что именно с попытки "истребить всё русское" на Украине и начались происходящие сегодня события. По словам российского лидера, в какой-то момент русских начали "истреблять в Донбассе под аплодисменты Запада".