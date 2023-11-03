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3 ноября, 13:01

Путин назвал объявление русских некоренной нацией на Украине полным беспределом

Президент Владимир Путин назвал полным беспределом объявление русских некоренной нацией на Украине. Речь об этом зашла в пятницу, 3 ноября, на встрече главы государства с новым составом Общественной палаты страны.

Путин подчеркнул, что именно с попытки "истребить всё русское" на Украине и начались происходящие сегодня события. По словам российского лидера, в какой-то момент русских начали "истреблять в Донбассе под аплодисменты Запада".

"Когда на Украине начали истреблять всё русское — это, конечно, запредельные вещи. А когда в конце концов объявили, что русские являются некоренной нацией на этих землях, — то это вообще полный беспредел", — резюмировал Путин.

Путин заявил о важности единства народа и напомнил об Александре Невском

Путин заявил о важности единства народа и напомнил об Александре Невском

Ранее президент России напомнил, что никакой Украины в составе Российской империи ещё не было — эта страна была сформирована лишь во времена СССР, в том числе за счёт южнорусских земель. Кроме того, российский лидер рассказал, что Запад хотел победить Россию на поле боя, а теперь, как выразился Путин, "поёт по-другому".

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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