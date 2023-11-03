В плену у ХАМАС находится детский врач из Ростова-на-Дону с дочерью и внуком

Детский врач из Ростова-на-Дону Ирина Татти, которая переехала в Израиль четыре года назад, попала в плен к боевикам ХАМАС. Вместе с ней в заложниках также находятся её дочь и внук, рассказал председатель Ростовской еврейской общины Михаил Потапов.

"7 октября они были пленены и угнаны террористами в Палестину", — приводит РИА "Новости" его слова.

По словам Потапова, Ирине 73 года, в Ростове-на-Дону она более 15 лет проработала фтизиатром в детской поликлинике и принимала активное участие в деятельности местной еврейской общины. Около четырёх лет назад женщина вышла на пенсию и переехала к дочери в Израиль. Известно, что зять Ирины, Виталий Труфанов, погиб в первый же день нападения ХАМАС на Израиль.

Ранее Лайф писал, что в распоряжении СМИ появился список всех, кто находится в плену у палестинских радикалов. По данным израильских журналистов, в заложниках находится 138 иностранцев, среди которых: 54 гражданина Таиланда, 15 — Аргентины, 12 — Германии, а также шесть французов и восемь россиян. При этом, по информации пресс-секретаря Армии обороны Израиля, количество пленных в секторе Газа возросло до 222.