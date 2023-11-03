"Взвешивает плюсы и минусы": Раскрыты планы Зеленского на президентские выборы в 2024 году

Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной будущего года. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Мы не закрываем эту страницу. Зеленский рассматривает и взвешивает разные плюсы и минусы", — сказал украинский министр на брифинге.