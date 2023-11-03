"Взвешивает плюсы и минусы": Раскрыты планы Зеленского на президентские выборы в 2024 году
Кулеба: Зеленский допускает возможность проведения президентских выборов весной
Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной будущего года. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
"Мы не закрываем эту страницу. Зеленский рассматривает и взвешивает разные плюсы и минусы", — сказал украинский министр на брифинге.
При этом Кулеба добавил, что проведение выборов во время вооружённого конфликта повлечет за собой "беспрецедентные" проблемы.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский выдвинул Западу требование: мол, выборы он проведёт, но только на некоторых условиях. Одно из них — западные страны должны всё оплатить. Зеленский также напомнил, что голосование может и не состояться из-за военного положения в стране. При этом его жена считает, что муж может отказаться от участия в выборах.
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