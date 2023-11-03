Раскрыта грандиозная сумма, которую Петров потратит на свадьбу
Kp.ru: Актёр Петров сыграет свадьбу минимум на 25 млн долларов, позвав 100 человек
Актёр Александр Петров и его супруга Виктория (справа налево). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov
Свадьба 34-летнего актёра Саши Петрова и 22-летней Виктории Петровой состоится 25 ноября в деревне Лапино Одинцовского района в банкетном зале "Лапино холл". Как пишет kp.ru, пока пара отдыхает на Мальдивах, но уже вовсю готовится к торжеству.
На торжество пригласят почти 100 человек, среди которых будет много звёзд-актёров. Перед молодожёнами выступят и певцы первой величины. Подготовкой мероприятия занимается один из самых популярных организаторов богатых свадеб — Андрей Фомин.
"У ребят 25 ноября будет свадьба! За торжество отвечает Андрей Фомин, умеющий делать шедевральные свадебные церемонии", — прокомментировала звёздный продюсер Яна Рудковская.
Минимальная стоимость торжества составит 25 миллионов долларов. Как пишет издание, Петрова, который за один съёмочный день получает от 300 до 500 тысяч рублей, такая сумма по миру пойти не заставит.
О знакомстве Петрова и его избранницы ходят слухи, опровергающие официальную версию знакомства. Петров утверждает, что увидел девушку на улице, тогда как в актёрской тусовке поговаривают, что встреча произошла в дорогом ресторане "13" на Патриарших. По словам актёра, Виктория — лучшее, что было в его жизни.
Скромная церемония свадьбы актёра Александра Петрова прошла 10 сентября в Барвихе. Свою жену он охарактеризовал как неприличного человека с высшим образованием и полноценной семьёй. Однако психолог считает, что брак Петрова может продлиться недолго: создаётся впечатление, что поездку в загс актёр воспринимает как приключение, а не возможность создать семью.