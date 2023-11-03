Раскрыта грандиозная сумма, которую Петров потратит на свадьбу

Свадьба 34-летнего актёра Саши Петрова и 22-летней Виктории Петровой состоится 25 ноября в деревне Лапино Одинцовского района в банкетном зале "Лапино холл". Как пишет kp.ru, пока пара отдыхает на Мальдивах, но уже вовсю готовится к торжеству.

На торжество пригласят почти 100 человек, среди которых будет много звёзд-актёров. Перед молодожёнами выступят и певцы первой величины. Подготовкой мероприятия занимается один из самых популярных организаторов богатых свадеб — Андрей Фомин.

"У ребят 25 ноября будет свадьба! За торжество отвечает Андрей Фомин, умеющий делать шедевральные свадебные церемонии", — прокомментировала звёздный продюсер Яна Рудковская.

Минимальная стоимость торжества составит 25 миллионов долларов. Как пишет издание, Петрова, который за один съёмочный день получает от 300 до 500 тысяч рублей, такая сумма по миру пойти не заставит.