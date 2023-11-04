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4 ноября, 11:02

"Расплатятся с палачами": Патрушев заявил, что здоровые силы на Украине ждут своего часа

Патрушев: Здоровые силы на Украине ждут своего часа, они расплатятся с палачами

Здоровые силы на Украине есть, однако они подавлены неофашистской властью Киева и ждут своего часа, чтобы расплатиться с палачами. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Рано или поздно порошенки, зеленские и прочие яценюки неизбежно ответят за сожжённых заживо в Доме профсоюзов в Одессе, за попытки уничтожения русского народа в Донбассе, за гибель украинцев в братоубийственной войне", — отметил он в ходе выступления в рамках лектория общества "Знание" на выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ.

Патрушев добавил, что у неофашистов не получится скрыться, как это сделал бывший член дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько), сбежавший в Канаду от справедливого суда. Секретарь Совбеза России также подчеркнул, что не останутся без ответа и покушения на государственных и общественных деятелей РФ, журналистов, а также поджоги зданий военкоматов, которые были совершены по заказу украинских спецслужб.

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Ранее Патрушев заявил, что Запад запустил процесс демонизации президента РФ Владимира Путина после его мюнхенской речи в 2007 году. Тогда российский лидер, в частности, раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства.

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ТАСС / Виталий Невар

Никита Осипов
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