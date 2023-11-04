Здоровые силы на Украине есть, однако они подавлены неофашистской властью Киева и ждут своего часа, чтобы расплатиться с палачами. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Рано или поздно порошенки, зеленские и прочие яценюки неизбежно ответят за сожжённых заживо в Доме профсоюзов в Одессе, за попытки уничтожения русского народа в Донбассе, за гибель украинцев в братоубийственной войне", — отметил он в ходе выступления в рамках лектория общества "Знание" на выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ.

Патрушев добавил, что у неофашистов не получится скрыться, как это сделал бывший член дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько), сбежавший в Канаду от справедливого суда. Секретарь Совбеза России также подчеркнул, что не останутся без ответа и покушения на государственных и общественных деятелей РФ, журналистов, а также поджоги зданий военкоматов, которые были совершены по заказу украинских спецслужб.