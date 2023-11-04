Песков заявил о прогрессе в переговорах по возвращению россиян из плена ХАМАС

Россия работает над возвращением своих граждан из плена ХАМАС, и уже есть "определённый прогресс" по этому вопросу, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация осложняется тем, что нет одной стороны, которая может принять решение отпустить этих заложников, которые имеют гражданство России, и освободить их. Решение требует согласования позиций нескольких сторон, мы сейчас продолжаем, наши дипломаты продолжают работу над этим", — сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия".