Песков заявил о прогрессе в переговорах по возвращению россиян из плена ХАМАС
Россия работает над возвращением своих граждан из плена ХАМАС, и уже есть "определённый прогресс" по этому вопросу, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация осложняется тем, что нет одной стороны, которая может принять решение отпустить этих заложников, которые имеют гражданство России, и освободить их. Решение требует согласования позиций нескольких сторон, мы сейчас продолжаем, наши дипломаты продолжают работу над этим", — сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия".
Песков подчеркнул, что не со всеми диалог идёт легко, но РФ намерена добиться того, чтобы граждане были освобождены.
Ранее в МИД РФ сообщили, что представители ХАМАС заявили о готовности отпустить восьмерых россиян, которые сейчас находятся у них в заложниках. В движении подчеркнули, что воспринимают РФ как ближайшего друга, поэтому внимательно относятся к её гражданам. В числе пленных ХАМАС — пропавший с израильского фестиваля уроженец Сестрорецка Андрей Козлов.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев