На выставке "Россия" регионы показывают, что стереть страну невозможно, заявил Малькевич
Советник главы Херсонской области Малькевич: РФ стереть и отменить невозможно
Праздничное освещение во время открытия выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Россию невозможно стереть или отменить. Такое заявление сделал советник губернатора Херсонской области Александр Малькевич. По его словам, эту позицию наглядно демонстрируют регионы нашей страны на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, которая открылась 4 ноября, в День народного единства. Малькевич подчеркнул, что все угрозы Запада, связанные с запретами и отменой России, являются виртуальными.
"Если ты житель Москвы или житель Ставропольского края и ты никуда не выбирался, ты можешь подвергаться этим атакам, тебе будут рассказывать, что всё плохо, ничего нет там, у соседей нет света и воды и вообще каменный век", — приводит слова Малькевича RT.
Советник главы Херсонской области добавил, что выставка-форум "Россия" показывает истинный облик нашего государства. И в каждом регионе РФ можно встретить массу красивого и яркого.
Ранее политолог Александр Рудаков объяснил, почему выставку-форум "Россия" можно считать знаковой. По его словам, это мероприятие создаёт подлинный, реалистичный образ страны.
Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Свои экспозиции на мероприятии есть у субъектов РФ, министерств, ведомств и российских компаний. Всего их более 130. Одними из самых ярких являются роботы и инсталляция ядерного реактора, виртуальные путешествия и другие экспонаты. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.