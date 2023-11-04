На выставке "Россия" регионы показывают, что стереть страну невозможно, заявил Малькевич

Россию невозможно стереть или отменить. Такое заявление сделал советник губернатора Херсонской области Александр Малькевич. По его словам, эту позицию наглядно демонстрируют регионы нашей страны на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, которая открылась 4 ноября, в День народного единства. Малькевич подчеркнул, что все угрозы Запада, связанные с запретами и отменой России, являются виртуальными.

"Если ты житель Москвы или житель Ставропольского края и ты никуда не выбирался, ты можешь подвергаться этим атакам, тебе будут рассказывать, что всё плохо, ничего нет там, у соседей нет света и воды и вообще каменный век", — приводит слова Малькевича RT.

Советник главы Херсонской области добавил, что выставка-форум "Россия" показывает истинный облик нашего государства. И в каждом регионе РФ можно встретить массу красивого и яркого.

Ранее политолог Александр Рудаков объяснил, почему выставку-форум "Россия" можно считать знаковой. По его словам, это мероприятие создаёт подлинный, реалистичный образ страны.