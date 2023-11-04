Регион

Уведомления отключены

4 ноября, 17:49

На выставке "Россия" регионы показывают, что стереть страну невозможно, заявил Малькевич

Советник главы Херсонской области Малькевич: РФ стереть и отменить невозможно

<p>Праздничное освещение во время открытия выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Праздничное освещение во время открытия выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Россию невозможно стереть или отменить. Такое заявление сделал советник губернатора Херсонской области Александр Малькевич. По его словам, эту позицию наглядно демонстрируют регионы нашей страны на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, которая открылась 4 ноября, в День народного единства. Малькевич подчеркнул, что все угрозы Запада, связанные с запретами и отменой России, являются виртуальными.

"Если ты житель Москвы или житель Ставропольского края и ты никуда не выбирался, ты можешь подвергаться этим атакам, тебе будут рассказывать, что всё плохо, ничего нет там, у соседей нет света и воды и вообще каменный век", приводит слова Малькевича RT.

Советник главы Херсонской области добавил, что выставка-форум "Россия" показывает истинный облик нашего государства. И в каждом регионе РФ можно встретить массу красивого и яркого.

"Наша сила в единстве!": Цивилёва назвала Россию страной с великой историей

"Наша сила в единстве!": Цивилёва назвала Россию страной с великой историей

Ранее политолог Александр Рудаков объяснил, почему выставку-форум "Россия" можно считать знаковой. По его словам, это мероприятие создаёт подлинный, реалистичный образ страны.

Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Свои экспозиции на мероприятии есть у субъектов РФ, министерств, ведомств и российских компаний. Всего их более 130. Одними из самых ярких являются роботы и инсталляция ядерного реактора, виртуальные путешествия и другие экспонаты. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Выставка "Россия"
  • Политика
  • Общество
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров