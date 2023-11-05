ВСУ всего за сутки потеряли до 235 военных на самом смертоносном участке фронта

За минувшие сутки потери ВСУ на Донецком направлении составили до 235 военнослужащих, две бронемашины и шесть автомобилей. Кроме того, было нанесено поражение личному составу и технике четырёх бригад. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ во время брифинга.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск <...> нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Красное, Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — рассказали в оборонном министерстве, добавив, что части Южной группировки ВС РФ отбили атаку штурмгрупп 77-й аэромобильной бригады ВСУ у Богдановки ДНР.

По информации министерства, общие потери украинской армии на Донецком направлении составляют до 235 военнослужащих. Также ВСУ лишились двух бронемашин и шести автомобилей.