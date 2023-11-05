Убийца главного судебного пристава Рязани арестован до 31 декабря

Суд арестовал 43-летнего Сергея Ананикяна, обвиняемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского. Как сообщили в пресс-службе СК России, он заключён под стражу до 31 декабря.

"5 ноября судом удовлетворено ходатайство следователя следственного управления СК России по Рязанской области о заключении под стражу подозреваемого в убийстве начальника отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области", — уточнили в ведомстве.