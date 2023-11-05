Убийца главного судебного пристава Рязани арестован до 31 декабря
Арестован обвиняемый в убийстве главного судебного пристава Рязани Калужского
Подозреваемый в расправе над главным судебным приставом Рязани Сергей Ананикян. Обложка © T.me / sledcom_press
Суд арестовал 43-летнего Сергея Ананикяна, обвиняемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского. Как сообщили в пресс-службе СК России, он заключён под стражу до 31 декабря.
Арестован обвиняемый в убийстве главного судебного пристава Рязани Калужского. Видео © T.me / sledcom_press
"5 ноября судом удовлетворено ходатайство следователя следственного управления СК России по Рязанской области о заключении под стражу подозреваемого в убийстве начальника отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области", — уточнили в ведомстве.
Как сообщал Лайф, начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району 35-летнего Сергея Калужского жестоко убили в микрорайоне Недостоево областного центра в День судебного пристава, 1 ноября. СК возбудил уголовное дело по факту убийства. У Калужского остались жена и двое детей-школьников. СМИ утверждали, что пристава могли убить из-за проблем с коллекторами или должниками, но позже вскрылся другой мотив.