Регион

Уведомления отключены

5 ноября, 12:27

Убийца главного судебного пристава Рязани арестован до 31 декабря

Арестован обвиняемый в убийстве главного судебного пристава Рязани Калужского

<p>Подозреваемый в расправе над главным судебным приставом Рязани Сергей Ананикян. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/sledcom_press/9629" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sledcom_press</a></p>

Подозреваемый в расправе над главным судебным приставом Рязани Сергей Ананикян. Обложка © T.me / sledcom_press

Суд арестовал 43-летнего Сергея Ананикяна, обвиняемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского. Как сообщили в пресс-службе СК России, он заключён под стражу до 31 декабря.

Арестован обвиняемый в убийстве главного судебного пристава Рязани Калужского. Видео © T.me / sledcom_press

"5 ноября судом удовлетворено ходатайство следователя следственного управления СК России по Рязанской области о заключении под стражу подозреваемого в убийстве начальника отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области", — уточнили в ведомстве.

С главным судебным приставом Рязани могли жестоко расправиться из-за женщины

С главным судебным приставом Рязани могли жестоко расправиться из-за женщины

Как сообщал Лайф, начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району 35-летнего Сергея Калужского жестоко убили в микрорайоне Недостоево областного центра в День судебного пристава, 1 ноября. СК возбудил уголовное дело по факту убийства. У Калужского остались жена и двое детей-школьников. СМИ утверждали, что пристава могли убить из-за проблем с коллекторами или должниками, но позже вскрылся другой мотив.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Криминал
  • Рязанская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров