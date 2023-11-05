"Это угар": Вика Цыганова с мужем раскрыли тайну загадочных обысков в их доме "по наводке" Собчак
Цыгановы заявили, что обыск в их доме был розыгрышем с участием пранкера Лексуса
Вадим и Виктория Цыгановы. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Муж певицы Вики Цыгановой признался, что информация об обысках в их с супругой доме была розыгрышем, в котором поучаствовал пранкер Алексей Столяров (Лексус). Соответствующее видео появилось в телеграм-канале исполнительницы.
Вадим Цыганов рассказал, что обыски в их с Викторией доме были розыгрышем. Видео T.me / Виктория Цыганова
"Обыски прошли. Русская классика с нами: Lexus, Квачков, Прилепин. Открываем ботоферму по разводу рептилоидов, присоединяйтесь!" — написала Цыганова.
На кадрах Вадим Цыганов общается по телефону с Лексусом, показывая зрителям имя абонента на экране, а также благодарит пранкера за розыгрыш. Цыганов добавляет, что "это был угар" и все участники хорошо сыграли, а команда Лексуса отработала на пятёрку.
Напомним, в телеграм-канале певицы Вики Цыгановой появилось сообщение об обысках, написанное с орфографическими ошибками. По словам супруга артистки Вадима, оперативники якобы нагрянули из-за того, что "настучала Ксения Собчак". Затем появился пост о завершении обысков, в результате которых изъяты туфли и нейросеть.