"Это угар": Вика Цыганова с мужем раскрыли тайну загадочных обысков в их доме "по наводке" Собчак

Муж певицы Вики Цыгановой признался, что информация об обысках в их с супругой доме была розыгрышем, в котором поучаствовал пранкер Алексей Столяров (Лексус). Соответствующее видео появилось в телеграм-канале исполнительницы.

Вадим Цыганов рассказал, что обыски в их с Викторией доме были розыгрышем. Видео T.me / Виктория Цыганова

На кадрах Вадим Цыганов общается по телефону с Лексусом, показывая зрителям имя абонента на экране, а также благодарит пранкера за розыгрыш. Цыганов добавляет, что "это был угар" и все участники хорошо сыграли, а команда Лексуса отработала на пятёрку.