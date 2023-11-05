93-летнему Ивану Краско стало плохо на прощании с дирижёром Темиркановым
Иван Краско. © Обложка ТАСС / Роман Пименов
Актёру Ивану Краско стало плохо на церемонии прощания со знаменитым дирижёром Юрием Темиркановым в Петербурге. Неважное самочувствие не послужило для него поводом пропустить траурное мероприятие: они с покойным были очень хорошими друзьями.
В течение всего дня 93-летний Краско чувствовал себя не очень хорошо. Как рассказал корреспондент Лайфа, после того как он поднялся по лестнице в большой зал филармонии, его самочувствие ухудшилось, однако он отказался от помощи врачей. Актёру принесли стул, сидя на котором он восстановил дыхание. Спустя некоторое время ему стало полегче. Артиста неотступно сопровождала помощница, бдительно следившая за состоянием пожилого мужчины.
В Санкт-Петербурге прощаются с дирижёром Юрием Темиркановым. Видео © LIFE / Павел Баранов
Ранее Лайф писал о кончине российского дирижёра и худрука Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича Юрия Темирканова. На момент смерти ему было 84 года. Президент РФ Владимир Путин назвал смерть музыканта невосполнимой потерей для страны. Лайф публиковал кадры траурной церемонии.