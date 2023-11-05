Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1", обновив рекорд по победам

Ферстаппен одержал 52-ю победу в карьере, выйдя по этому показателю на четвёртое место в истории "Формулы-1". Он обошёл француза Алена Проста (51). В тройке располагаются немцы Себастьян Феттель (53) и Михаэль Шумахер (91), а лидирует британец Льюис Хэмилтон (103). В нынешнем сезоне голландец выиграл 17 из 20 гонок, обновив свой рекорд.