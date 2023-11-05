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Регион
Опубликовано 5 ноября 2023, 23:12

Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1", обновив рекорд по победам

Макс Ферстаппен. Обложка © X / Max Verstappen

Макс Ферстаппен. Обложка © X / Max Verstappen

Победителем 21-го этапа "Формулы-1" сезона 2023 года — Гран-при Бразилии — стал нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Гонка прошла в Сан-Паулу.

Вторым к финишу пришёл пилот "Макларена" Ландо Норрис, замкнул тройку лучших пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.

Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом "Формулы-1"
Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом "Формулы-1"

Ферстаппен одержал 52-ю победу в карьере, выйдя по этому показателю на четвёртое место в истории "Формулы-1". Он обошёл француза Алена Проста (51). В тройке располагаются немцы Себастьян Феттель (53) и Михаэль Шумахер (91), а лидирует британец Льюис Хэмилтон (103). В нынешнем сезоне голландец выиграл 17 из 20 гонок, обновив свой рекорд.

В нынешнем сезоне Ферстаппен уже устанавливал рекорд, когда выиграл десять гонок подряд. Это произошло на 14-м этапе — Гран-при Италии.

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Артур Лапсаков
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