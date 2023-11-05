Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1", обновив рекорд по победам
Макс Ферстаппен. Обложка © X / Max Verstappen
Победителем 21-го этапа "Формулы-1" сезона 2023 года — Гран-при Бразилии — стал нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Гонка прошла в Сан-Паулу.
Вторым к финишу пришёл пилот "Макларена" Ландо Норрис, замкнул тройку лучших пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.
Ферстаппен одержал 52-ю победу в карьере, выйдя по этому показателю на четвёртое место в истории "Формулы-1". Он обошёл француза Алена Проста (51). В тройке располагаются немцы Себастьян Феттель (53) и Михаэль Шумахер (91), а лидирует британец Льюис Хэмилтон (103). В нынешнем сезоне голландец выиграл 17 из 20 гонок, обновив свой рекорд.
В нынешнем сезоне Ферстаппен уже устанавливал рекорд, когда выиграл десять гонок подряд. Это произошло на 14-м этапе — Гран-при Италии.