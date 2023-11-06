Сектор Газа остался без телефонной и интернет-связи третий раз за десять дней

В секторе Газа вновь перестали работать телефонная связь и интернет. Об этом информировали палестинские провайдеры Paltel и Jawwal.

"С сожалением сообщаем о полном прекращении [предоставления] всех услуг связи и доступа в интернет в секторе Газа по причине того, что основные маршруты, восстановленные ранее, вновь отрезаны с израильской стороны", — говорится в посте Paltel.

"Около 2,3 миллиона мирных жителей Газы в настоящее время не имеют возможности получить неотложную медицинскую помощь из-за продолжающихся бомбардировок, переживая третье отключение связи с начала эскалации", — подтвердил обрыв связи палестинский Красный полумесяц в соцсети X.

Радикальное движение ХАМАС разместило в телеграм-канале заявление своего представителя Фаузи Бархума. Он обращается к Египту с просьбой предоставить услуги роуминга.