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5 ноября, 23:52

Сектор Газа остался без телефонной и интернет-связи третий раз за десять дней

<p>Последствия авиаударов Израиля в лагере беженцев Аль-Магази. Обложка © AP / TASS / Hatem Moussa</p>

Последствия авиаударов Израиля в лагере беженцев Аль-Магази. Обложка © AP / TASS / Hatem Moussa

В секторе Газа вновь перестали работать телефонная связь и интернет. Об этом информировали палестинские провайдеры Paltel и Jawwal.

"С сожалением сообщаем о полном прекращении [предоставления] всех услуг связи и доступа в интернет в секторе Газа по причине того, что основные маршруты, восстановленные ранее, вновь отрезаны с израильской стороны", — говорится в посте Paltel.

"Около 2,3 миллиона мирных жителей Газы в настоящее время не имеют возможности получить неотложную медицинскую помощь из-за продолжающихся бомбардировок, переживая третье отключение связи с начала эскалации", — подтвердил обрыв связи палестинский Красный полумесяц в соцсети X.

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Радикальное движение ХАМАС разместило в телеграм-канале заявление своего представителя Фаузи Бархума. Он обращается к Египту с просьбой предоставить услуги роуминга.

Напомним, в секторе Газа вечером 27 октября прогремело несколько взрывов, после чего перестал работать интернет и пропала связь. Из-за этого была нарушена работа многих учреждений, в том числе и горячей линии скорой помощи. Связь появилась 31 октября после выражения озабоченности международными организациями. Однако 1 ноября теле- и интернет-коммуникации вновь перестали работать.

Лариса Сафронова
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