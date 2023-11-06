Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на сайте официальной карты воздушных тревог Незалежной.
Так, в Николаевской области её объявили ещё в 14:34 по московскому времени. А в Киеве сирены включились около четырёх часов дня, после чего положение распространилось на все регионы.
Предыдущая воздушная тревога была объявлена на Украине пару дней назад. Как свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, 4 ноября сирены включились в 13:37 мск, после чего в течение трёх минут сигнал распространился на всю территорию страны.
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