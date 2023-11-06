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6 ноября, 13:57

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на сайте официальной карты воздушных тревог Незалежной.

Так, в Николаевской области её объявили ещё в 14:34 по московскому времени. А в Киеве сирены включились около четырёх часов дня, после чего положение распространилось на все регионы.

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Предыдущая воздушная тревога была объявлена на Украине пару дней назад. Как свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, 4 ноября сирены включились в 13:37 мск, после чего в течение трёх минут сигнал распространился на всю территорию страны.

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Николь Вербер
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