Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на сайте официальной карты воздушных тревог Незалежной.

Так, в Николаевской области её объявили ещё в 14:34 по московскому времени. А в Киеве сирены включились около четырёх часов дня, после чего положение распространилось на все регионы.