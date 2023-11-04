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4 ноября, 11:08

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены включились в 13:37 мск, и в течение трёх минут сигнал распространился на всю территорию страны.

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А ранее главком ВСУ Валерий Залужный дал резонансное интервью западному журналу Economist, в котором заявил, что украинская армия не сможет совершить обещанный прорыв в Крыму в рамках контрнаступления, так как конфликт зашёл в тупик. Текущую ситуацию он сравнил с Первой мировой войной. В Кремле же не согласились со словами Залужного о тупике на фронте.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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    Комментарий

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    Константин Хатъсегодня в 11:40

    старые пердуны из кгб должны делать ням-ням и забыть навязывать колониальное насилие и ограничения людям в россии.

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