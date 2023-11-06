"Сочи" вырвал ничью у "Динамо", "лишившись" главного тренера
"Сочи" вырвал ничью у "Динамо" в матче РПЛ, отыгравшись со счёта 1:3
Момент матча "Сочи" и "Динамо" в 14-м туре РПЛ. Обложка © t.me / ФК "Сочи"
Матч 14-го тура Российской премьер-лиги между "Сочи" и "Динамо" на стадионе "Фишт" завершился вничью. Гости из столицы были близки к победе, однако их оппоненты сумели отыграться со счёта 1:3, установив на табло ничью (3:3).
Первый гол забил форвард хозяев Никита Бурмистров, который отправил мяч в ворота соперников на 24-й минуте. Однако долго радоваться преимуществу подопечные Александра Точилина не смогли, так как спустя две минуты бело-голубые сравняли счёт. Автором гола стал полузащитник "Динамо" Луис Чавес. Ещё в первом тайме столичный клуб сумел отличиться дважды, авторами голов стали Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.
Вырвать ничью хозяевам поля удалось во втором тайме. Первый гол отыграл Лука Джорджевич, а второй — Ваня Дркушич. Не обошёлся матч и без удалений. Так, красную карточку в компенсированное время получил защитник хозяев Марсело Алвес, а также главный тренер "Сочи" Александр Точилин, который остался недоволен действиями арбитров в концовке игры.
Лучшего не удалось установить в недавнем матче "Спартака" и "Локомотива". Встреча состоялась в минувшее воскресенье и завершилась со счётом 1:1.