"Сочи" вырвал ничью у "Динамо", "лишившись" главного тренера

Матч 14-го тура Российской премьер-лиги между "Сочи" и "Динамо" на стадионе "Фишт" завершился вничью. Гости из столицы были близки к победе, однако их оппоненты сумели отыграться со счёта 1:3, установив на табло ничью (3:3).

Первый гол забил форвард хозяев Никита Бурмистров, который отправил мяч в ворота соперников на 24-й минуте. Однако долго радоваться преимуществу подопечные Александра Точилина не смогли, так как спустя две минуты бело-голубые сравняли счёт. Автором гола стал полузащитник "Динамо" Луис Чавес. Ещё в первом тайме столичный клуб сумел отличиться дважды, авторами голов стали Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

Вырвать ничью хозяевам поля удалось во втором тайме. Первый гол отыграл Лука Джорджевич, а второй — Ваня Дркушич. Не обошёлся матч и без удалений. Так, красную карточку в компенсированное время получил защитник хозяев Марсело Алвес, а также главный тренер "Сочи" Александр Точилин, который остался недоволен действиями арбитров в концовке игры.