Регион

Уведомления отключены

7 ноября, 05:14

В Новосибирске мужчине на автостоянке проткнули голову вилами

<p>Новосибирские спасатели доставали вилы из головы мужчины прямо в операционной. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/spasatelimass/564" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Спасатели МАСС</a></p>

Новосибирские спасатели доставали вилы из головы мужчины прямо в операционной. Обложка © Telegram / Спасатели МАСС

В Новосибирске мужчине на автостоянке воткнули в голову вилы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Всё случилось днём 3 ноября в Калининском районе города. Между двумя знакомыми мужчинами произошёл конфликт, закончившийся "множественными ударами в область жизненно важных органов", нанесёнными вилами. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Мать и пятеро детей сгорели заживо в автомобиле в Турции

Мать и пятеро детей сгорели заживо в автомобиле в Турции

"Довести умысел на убийство... не удалось, 54-летнему мужчине вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения. В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует РИА "Новости" слова представителя ведомства.

Медикам, однако, потребовалась помощь специалистов муниципальной аварийно-спасательной службы. Действовать пришлось прямо в операционной. Спасатели распилили и разъединили зубья инструмента, которые прошли через всю голову пострадавшего. После этого он был передан хирургам для дальнейших работ.

Камера сняла страшную смерть женщины из-за рассеянного водителя "газели" на Урале

Камера сняла страшную смерть женщины из-за рассеянного водителя "газели" на Урале

А ранее Лайф писал, что пациент рехаба захватил в заложники медсестру, угрожая заколоть её авторучкой, чтобы организовать себе побег из медучреждения в Казани. Заведующий отделением, чтобы спасти сотрудницу, вывез злоумышленника на своей машине с территории клиники.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Новосибирская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров