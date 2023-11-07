В Новосибирске мужчине на автостоянке проткнули голову вилами

В Новосибирске мужчине на автостоянке воткнули в голову вилы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Всё случилось днём 3 ноября в Калининском районе города. Между двумя знакомыми мужчинами произошёл конфликт, закончившийся "множественными ударами в область жизненно важных органов", нанесёнными вилами. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

"Довести умысел на убийство... не удалось, 54-летнему мужчине вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения. В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует РИА "Новости" слова представителя ведомства.

Медикам, однако, потребовалась помощь специалистов муниципальной аварийно-спасательной службы. Действовать пришлось прямо в операционной. Спасатели распилили и разъединили зубья инструмента, которые прошли через всю голову пострадавшего. После этого он был передан хирургам для дальнейших работ.