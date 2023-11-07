Председатель Либерально-демократической партии Леонид Слуцкий заявил, что каждый житель РФ должен посетить выставку "Россия" на ВДНХ. Он назвал форум настоящей демонстрацией величия страны, на котором VIP-персоны — это дети.

Политик рассказал, что экспозиции, подготовленные каждым из 89 регионов, показывают историю, культуру, достижения экономики страны, а также то, что на выставке в сжатые сроки можно посетить каждый уголок страны. В павильонах российских компаний можно узнать о добыче полезных ископаемых и развитии промышленности, добавил Слуцкий.

Однако он отметил, что его коллеги из КПРФ хотят заработать политические очки, критикуя выставку. По его словам, многие начали жаловаться, что их не пригласили, однако политик заметил, что двери выставки открыты для всех.

"Площадки на ВДНХ открыты всегда и для всех желающих. Поехал с семьёй сам, без каких-либо приглашений, обошёл всё, что смог. Предложил бы рассмотреть идею проведения подобного форума в каждом регионе или создать передвижную выставку "Россия", чтобы каждый увидел этот уникальный проект", — написал он у себя в телеграм-канале.

Депутат обратился к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, заявив, что единственные VIP на выставке — это дети. По его словам, подрастающему поколению необходимо передать опыт и ценности, поэтому в ЛДПР считают, что выставку должен посетить каждый россиянин, это куда важнее, чем отдельные приглашения для депутатов.

"Эта связь времён и есть наша цель, которая куда как важнее VIP-приглашений для любых депутатов", — заключил политик.