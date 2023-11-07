"Трактор" в гостях обыграл ЦСКА, одержав шестую победу подряд в КХЛ

Челябинский "Трактор" одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:0.

Шайбы забросили Виталий Кравцов (4-я минута), Владимир Ткачёв (10-я), Никита Сошников (22-я) и Данил Юртайкин (60-я).

"Трактор" одержал шестую победу подряд, не проигрывая с 23 октября, когда клуб из Челябинска уступил "Нефтехимику". До повторения клубного рекорда осталось две победы.

В таблице Восточной конференции "Трактор" занимает шестое место, набрав 34 очка в 24 играх. ЦСКА идёт пятым в Западной конференции с 30 очками после 27 игр.