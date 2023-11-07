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7 ноября, 19:07

"Трактор" в гостях обыграл ЦСКА, одержав шестую победу подряд в КХЛ

<p>Игроки "Трактора" празднуют заброшенную шайбу. Обложка © <a href="https://hctraktor.org/media/news/52057-23-24-tsska-vs-traktor-0-4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hctrak0tor.org</a></p>

Игроки "Трактора" празднуют заброшенную шайбу. Обложка © hctrak0tor.org

Челябинский "Трактор" одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:0.

Шайбы забросили Виталий Кравцов (4-я минута), Владимир Ткачёв (10-я), Никита Сошников (22-я) и Данил Юртайкин (60-я).

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"Трактор" одержал шестую победу подряд, не проигрывая с 23 октября, когда клуб из Челябинска уступил "Нефтехимику". До повторения клубного рекорда осталось две победы.

В таблице Восточной конференции "Трактор" занимает шестое место, набрав 34 очка в 24 играх. ЦСКА идёт пятым в Западной конференции с 30 очками после 27 игр.

Для московских армейцев это второе поражение подряд. Напомним, 5 ноября ЦСКА в домашнем матче уступил тольяттинской "Ладе" со счётом 3:4.

Артур Лапсаков
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