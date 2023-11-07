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7 ноября, 20:19

Россия запросила на 8 ноября срочное заседание СБ ООН из-за обстрела Донецка

Обстрел Донецка со стороны Украины, в результате которого погибло 20 человек, не остался без внимания российских дипломатов в ООН. Они запросили срочное заседание Совета Безопасности организации, сообщил в телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку. Ожидаем, что оно будет назначено на 23:00 по Москве 8 ноября", — говорится в посте.

Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до 20

Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до 20

Напомним, ВСУ нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка, где расположены транспортная развязка, больницы и крупные торговые центры. Как позднее отмечал глава ДНР Денис Пушилин, обстрел города производился из американских РСЗО HIMARS.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Артур Лапсаков
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