Россия запросила на 8 ноября срочное заседание СБ ООН из-за обстрела Донецка

Обстрел Донецка со стороны Украины, в результате которого погибло 20 человек, не остался без внимания российских дипломатов в ООН. Они запросили срочное заседание Совета Безопасности организации, сообщил в телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.