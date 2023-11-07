Россия запросила на 8 ноября срочное заседание СБ ООН из-за обстрела Донецка
Обстрел Донецка со стороны Украины, в результате которого погибло 20 человек, не остался без внимания российских дипломатов в ООН. Они запросили срочное заседание Совета Безопасности организации, сообщил в телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку. Ожидаем, что оно будет назначено на 23:00 по Москве 8 ноября", — говорится в посте.
Напомним, ВСУ нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка, где расположены транспортная развязка, больницы и крупные торговые центры. Как позднее отмечал глава ДНР Денис Пушилин, обстрел города производился из американских РСЗО HIMARS.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин