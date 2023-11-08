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7 ноября, 22:05

Токаев назвал формирование многополярного мира чрезвычайно болезненным процессом

Формирование многополярного мира вызывает опасения за безопасность держав и целых континентов, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По мнению политика, этот процесс идёт "чрезвычайно болезненно".

Глава республики подчеркнул, что в настоящий момент запущена беспрецедентная геополитическая фрагментация и социальная поляризация. Параллельно на глобальном и региональном уровнях происходит трансформация политики и экономики.

"Как мы видим, формирование архитектуры современного многополярного мира идёт чрезвычайно болезненно. Всё это вызывает обеспокоенность по поводу безопасного существования государств и континентов", — поделился он в беседе с "Известиями".

Путин назвал Россию лидером в процессе построения многополярного мира

Путин назвал Россию лидером в процессе построения многополярного мира

Нестабильность обстановки в мире не скажется на развитии отношений России и Казахстана, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. 9 ноября он посетит соседнюю республику с рабочим визитом.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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