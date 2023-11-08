Токаев назвал формирование многополярного мира чрезвычайно болезненным процессом

Формирование многополярного мира вызывает опасения за безопасность держав и целых континентов, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По мнению политика, этот процесс идёт "чрезвычайно болезненно".

Глава республики подчеркнул, что в настоящий момент запущена беспрецедентная геополитическая фрагментация и социальная поляризация. Параллельно на глобальном и региональном уровнях происходит трансформация политики и экономики.

"Как мы видим, формирование архитектуры современного многополярного мира идёт чрезвычайно болезненно. Всё это вызывает обеспокоенность по поводу безопасного существования государств и континентов", — поделился он в беседе с "Известиями".