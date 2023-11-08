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8 ноября, 06:11

США уличили в сокрытии информации о поставках оружия Израилю из-за многочисленных жертв

Intercept: США умышленно скрывают подробности о поставляемом Израилю оружии

США умышленно скрывают подробности того, сколько вооружения и какие его виды они поставляют в Израиль. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Intercept. Штаты не хотят, чтобы это связывали с многочисленными жертвами боевых действий среди мирного населения сектора Газа.

Научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг заявил, что преднамеренный недостаток прозрачности относительно поставляемого оружия связан с политикой администрации США по принижению степени использования американского вооружения Израилем для совершения "военных преступлений" в Газе.

Отставной генерал морской пехоты США, имеющий опыт службы в регионе, сообщил изданию, что американская администрация не намерена раскрывать информацию о том, что применяет ЦАХАЛ при ведении боевых действий в городских условиях из-за высокой вероятности жертв среди мирного населения.

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Пентагон скрывает данные не только о количестве, но и о видах вооружений, которые получает Израиль. Источники издания утверждают, что аргументы властей США о возможном ущербе для военной безопасности Израиля — это лишь "прикрытие" в попытке утаить информацию о типах поставляемого оружия и его использовании.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что власти страны не отрицают, что сектор Газа нуждается в поставках гуманитарной помощи. Также он отметил, что Израиль готов обеспечивать безопасность в секторе Газа после завершения в анклаве своей военной операции.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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