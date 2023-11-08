США уличили в сокрытии информации о поставках оружия Израилю из-за многочисленных жертв

США умышленно скрывают подробности того, сколько вооружения и какие его виды они поставляют в Израиль. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Intercept. Штаты не хотят, чтобы это связывали с многочисленными жертвами боевых действий среди мирного населения сектора Газа.

Научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг заявил, что преднамеренный недостаток прозрачности относительно поставляемого оружия связан с политикой администрации США по принижению степени использования американского вооружения Израилем для совершения "военных преступлений" в Газе.

Отставной генерал морской пехоты США, имеющий опыт службы в регионе, сообщил изданию, что американская администрация не намерена раскрывать информацию о том, что применяет ЦАХАЛ при ведении боевых действий в городских условиях из-за высокой вероятности жертв среди мирного населения.