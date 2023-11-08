Матвиенко увидела "отрезвление" у зарубежных коллег насчёт кризиса на Украине

Политики разных стран, наконец, начинают понимать генезис кризиса на Украине. Об этом заявила в среду, 8 ноября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании верхней палаты. По её словам, "атмосфера меняется" и это всё "больше чувствуется, становится заметно".