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Регион
Опубликовано 8 ноября 2023, 08:54
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Матвиенко увидела "отрезвление" у зарубежных коллег насчёт кризиса на Украине

Политики разных стран, наконец, начинают понимать генезис кризиса на Украине. Об этом заявила в среду, 8 ноября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании верхней палаты. По её словам, "атмосфера меняется" и это всё "больше чувствуется, становится заметно".

"Наши коллеги, депутаты, участники международных площадок начинают понимать истину, генезис украинского кризиса, что там происходит. И приходит такое отрезвление. Надеюсь, это отрезвление и дальше будет активно продолжаться", — указала Матвиенко.

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Напомним, что ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что доверяет руководству России в вопросе украинского урегулирования и надеется, что Москва найдёт каналы для проведения переговоров о мире. А буквально вчера итальянские коммунисты встретили в Москве День Октябрьской революции и осудили санкции против России.

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Пресс-служба Совета Федерации

Марина Калегина
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