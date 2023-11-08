Захарова назвала выставку-форум "Россия" грандиозным зрелищем
Захарова озвучила аудиоэкскурсию по павильону Самары на выставке-форуме "Россия"
Своими впечатлениями о выставке-форуме "Россия" поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она побывала в павильонах за месяц до открытия и даже озвучила аудиоэкскурсию по одному из них.
"Помимо моего наблюдения за выставкой обывательского, не поверите, я ещё и озвучивала аудиоэкскурсию по павильону Самары. По просьбе руководства этого российского региона я озвучивала аудиогид", — рассказала дипломат в эфире радио Sputnik.
Выставка произвела на Захарову большое впечатление. Она назвала её "грандиозным зрелищем", охватить которое не получится и за целый день.
Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года. К 7 ноября её посетило около 450 тысяч жителей и гостей города.
Агентство "Москва" / Новосильцев Артур