Захарова назвала выставку-форум "Россия" грандиозным зрелищем

Своими впечатлениями о выставке-форуме "Россия" поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она побывала в павильонах за месяц до открытия и даже озвучила аудиоэкскурсию по одному из них.

"Помимо моего наблюдения за выставкой обывательского, не поверите, я ещё и озвучивала аудиоэкскурсию по павильону Самары. По просьбе руководства этого российского региона я озвучивала аудиогид", — рассказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Выставка произвела на Захарову большое впечатление. Она назвала её "грандиозным зрелищем", охватить которое не получится и за целый день.