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8 ноября, 11:37

В Таиланде 20 полицейских с трудом скрутили голого россиянина, который нападал на людей

В Таиланде задержали голого россиянина, который напал на прохожих

<p>В Таиланде задержали обнажённого мужчину, который кидался на прохожих и матерился. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/59111?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Таиланде задержали обнажённого мужчину, который кидался на прохожих и матерился. Обложка © Telegram / SHOT

В Таиланде голый россиянин избил местных жителей. Об этом сообщает SHOТ. Уточняется, что инцидент произошёл в Северной Паттайе — там разъярённый 23-летний молодой человек бегал по улице без одежды.

В Таиланде голый мужчина напал на прохожих. Видео © Telegram / SHOT

Дебошир нападал на прохожих и громко матерился на русском и английском языках. Его сняли на видео очевидцы. На кадрах молодой человек ударом в голову сбивает мужчину со скутера.

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Туриста задерживали 20 полицейских, от которых он резко отбивался. Успокоить его удалось только благодаря вмешательству медиков — они вкололи дебоширу успокоительное. У молодого человека взяли анализы, его проверяют на наркотики. На данный момент неизвестно, откуда конкретно он приехал в Таиланд.

Момент задержания дебошира в Таиланде. Фото © Telegram / SHOT

Момент задержания дебошира в Таиланде. Фото © Telegram / SHOT

Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковных Люберцах мужчина, вооружённый мачете, напал на мать с ребёнком. На видео попало его жёсткое задержание. Полицейским пришлось стрелять в неадеквата девять раз, чтобы обезвредить.

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"Охотнику на зомби" из Люберец предстоит расстаться с мачете и пройти тест на наркотики

Илья Суриков
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