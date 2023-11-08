В Таиланде 20 полицейских с трудом скрутили голого россиянина, который нападал на людей

В Таиланде голый россиянин избил местных жителей. Об этом сообщает SHOТ. Уточняется, что инцидент произошёл в Северной Паттайе — там разъярённый 23-летний молодой человек бегал по улице без одежды.

В Таиланде голый мужчина напал на прохожих. Видео © Telegram / SHOT

Дебошир нападал на прохожих и громко матерился на русском и английском языках. Его сняли на видео очевидцы. На кадрах молодой человек ударом в голову сбивает мужчину со скутера.

Туриста задерживали 20 полицейских, от которых он резко отбивался. Успокоить его удалось только благодаря вмешательству медиков — они вкололи дебоширу успокоительное. У молодого человека взяли анализы, его проверяют на наркотики. На данный момент неизвестно, откуда конкретно он приехал в Таиланд.

Момент задержания дебошира в Таиланде. Фото © Telegram / SHOT