В Таиланде 20 полицейских с трудом скрутили голого россиянина, который нападал на людей
В Таиланде задержали голого россиянина, который напал на прохожих
В Таиланде задержали обнажённого мужчину, который кидался на прохожих и матерился. Обложка © Telegram / SHOT
В Таиланде голый россиянин избил местных жителей. Об этом сообщает SHOТ. Уточняется, что инцидент произошёл в Северной Паттайе — там разъярённый 23-летний молодой человек бегал по улице без одежды.
В Таиланде голый мужчина напал на прохожих. Видео © Telegram / SHOT
Дебошир нападал на прохожих и громко матерился на русском и английском языках. Его сняли на видео очевидцы. На кадрах молодой человек ударом в голову сбивает мужчину со скутера.
Туриста задерживали 20 полицейских, от которых он резко отбивался. Успокоить его удалось только благодаря вмешательству медиков — они вкололи дебоширу успокоительное. У молодого человека взяли анализы, его проверяют на наркотики. На данный момент неизвестно, откуда конкретно он приехал в Таиланд.
Момент задержания дебошира в Таиланде. Фото © Telegram / SHOT
Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковных Люберцах мужчина, вооружённый мачете, напал на мать с ребёнком. На видео попало его жёсткое задержание. Полицейским пришлось стрелять в неадеквата девять раз, чтобы обезвредить.