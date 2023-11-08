Неадекват из Люберец с мачете перед нападением звал мать
Мужчина с мачете, напавший на людей в Люберцах, звал мать
Ранее судимый за грабёж и кражу Роман Концелидзе, который напал с мачете на девушку с ребёнком в подмосковных Люберцах, звал свою мать. Об этом рассказал очевидец происшествия.
Кадры с места происшествия в Люберцах, где неадекват с мачете напал на девушку с ребёнком. Видео © Telegram / Следком
"Мы стояли на светофоре, когда он шёл с мачете. В какой-то момент он сказал: "Где моя мама?" Видимо, был под чем-то", — поделился он в беседе с телеканалом "360".
Ещё один свидетель произошедшего сообщил, что неадекват размахивал мачете против всех проходящих у него на пути. Он также предположил, что мужчина мог быть в наркотическом опьянении.
Как уже писал Лайф, девушка после нападения неадеквата с мачете отделалась царапиной, а ребёнок не пострадал. Очевидцы сначала попытались сбить вооружённого амбала на авто, чтобы обезвредить, но он только разозлился. В итоге остановить его удалось оказавшимся рядом судебным приставам. После нападения Роман выкрикивал, что повсюду зомби, катался по земле и вообще вёл себя неадекватно. В отношении него завели уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Также задержанному предстоит пройти тест на наркотики.
Кадр из видео Telegram / Следком