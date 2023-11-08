Неадекват из Люберец с мачете перед нападением звал мать

Ранее судимый за грабёж и кражу Роман Концелидзе, который напал с мачете на девушку с ребёнком в подмосковных Люберцах, звал свою мать. Об этом рассказал очевидец происшествия.

Кадры с места происшествия в Люберцах, где неадекват с мачете напал на девушку с ребёнком. Видео © Telegram / Следком

"Мы стояли на светофоре, когда он шёл с мачете. В какой-то момент он сказал: "Где моя мама?" Видимо, был под чем-то", — поделился он в беседе с телеканалом "360".