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8 ноября, 13:51

Неадекват из Люберец с мачете перед нападением звал мать

Мужчина с мачете, напавший на людей в Люберцах, звал мать

Ранее судимый за грабёж и кражу Роман Концелидзе, который напал с мачете на девушку с ребёнком в подмосковных Люберцах, звал свою мать. Об этом рассказал очевидец происшествия.

Кадры с места происшествия в Люберцах, где неадекват с мачете напал на девушку с ребёнком. Видео © Telegram / Следком

"Мы стояли на светофоре, когда он шёл с мачете. В какой-то момент он сказал: "Где моя мама?" Видимо, был под чем-то", — поделился он в беседе с телеканалом "360".

Ещё один свидетель произошедшего сообщил, что неадекват размахивал мачете против всех проходящих у него на пути. Он также предположил, что мужчина мог быть в наркотическом опьянении.

Как уже писал Лайф, девушка после нападения неадеквата с мачете отделалась царапиной, а ребёнок не пострадал. Очевидцы сначала попытались сбить вооружённого амбала на авто, чтобы обезвредить, но он только разозлился. В итоге остановить его удалось оказавшимся рядом судебным приставам. После нападения Роман выкрикивал, что повсюду зомби, катался по земле и вообще вёл себя неадекватно. В отношении него завели уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Также задержанному предстоит пройти тест на наркотики.

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Кадр из видео Telegram / Следком

Наталья Исакова
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