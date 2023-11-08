"Культ мёртвого героя": Михалков тремя фото доказал, что мир относится к Киеву как к покойнику

Советский и российский режиссёр Никита Михалков заявил, что мир относится к Украине как к покойнику. По его мнению, очередным примером того, что Киев перестал быть важным для Запада, стал недавний инцидент, когда госсекретарь США Энтони Блинкен нарядил детей в костюмы Владимира Зеленского и украинского флага на вечеринку в честь Хэллоуина и привёл их просить сладости у американского лидера Джо Байдена. Комментируя это, Михалков подчеркнул, что "стёрты все границы".

Сын Блинкена нарядился на Хэллоуин в Зеленского, а его дочь — во флаг Украины. Видео © X (ранее Twitter) / Anton Gerashchenko

"Неслучайно западными политтехнологами был создан культ мёртвого героя для всей Украины. Нужно было обесценить человеческую жизнь, чтобы потеря человека не считалась горем или трагедией, а походила на ритуал ради мифической прекрасной жизни "великой и божественной" Украины и "великой нации" в "дивном новом мире", — отметил он в беседе с "Царьградом".

Президент США Джо Байден (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен с семьёй (справа) на праздновании Хэллоуина в Белом доме. Фото © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Режиссёр считает, что сейчас становится заметным новое для христианского правосознания явление. Он пояснил, что теперь погибшего не почитают — теперь в чести воспевание культа смерти.

Первая леди США Джилл Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен с семьёй (слева направо) на праздновании Хэллоуина в Белом доме. Фото © ТАСС / AP / Andrew Harnik

В Белом доме отметили Хэллоуин. Фото © ТАСС / AP / Andrew Harnik