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8 ноября, 22:22

"Наконец возвращаются домой": Китай забрал панд из зоопарка в Вашингтоне

Xinhua: Три панды возвращаются в Китай из зоопарка в Вашингтоне

<p>Панда Сяо Цицзи празднует своё трёхлетие в Смитсоновском национальном зоологическом парке в Вашингтоне. Обложка © ТАСС / China News Service / VCG</p>

Панда Сяо Цицзи празднует своё трёхлетие в Смитсоновском национальном зоологическом парке в Вашингтоне. Обложка © ТАСС / China News Service / VCG

Три панды, которые жили в Смитсоновском национальном зоологическом парке в Вашингтоне, возвращаются в Китай. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Утром по вашингтонскому времени Мэй Сян, Тянь Тянь и Сяо Цицзи в сопровождении полицейских вывезли из зоопарка в аэропорт в трёх фургонах компании FedEx. За проводами животных наблюдали китайские активисты, которые на родном языке кричали "наконец возвращаются домой".

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Все большие панды являются символом Китая и считаются его собственностью, но государство, на территории которого бамбуковые мишки временно живут в зоопарках, берёт на себя обязательства по уходу и достаточной заботе об этих редких животных. Панды в вашингтонском зоопарке жили долгие годы, и "аренда" несколько раз продлевалась. Однако в сентябре МИД КНР сообщил о решении вернуть медведей на родину. В России же китайских панд недавно стало больше — Диндин и Жуи дали потомство. Накануне Лайф рассказывал, что мама начала играть с детёнышем, Московский зоопарк показал умилительное видео.

Алексей Соловьёв
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