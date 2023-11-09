"Наконец возвращаются домой": Китай забрал панд из зоопарка в Вашингтоне

Утром по вашингтонскому времени Мэй Сян, Тянь Тянь и Сяо Цицзи в сопровождении полицейских вывезли из зоопарка в аэропорт в трёх фургонах компании FedEx. За проводами животных наблюдали китайские активисты, которые на родном языке кричали "наконец возвращаются домой".

Все большие панды являются символом Китая и считаются его собственностью, но государство, на территории которого бамбуковые мишки временно живут в зоопарках, берёт на себя обязательства по уходу и достаточной заботе об этих редких животных. Панды в вашингтонском зоопарке жили долгие годы, и "аренда" несколько раз продлевалась. Однако в сентябре МИД КНР сообщил о решении вернуть медведей на родину. В России же китайских панд недавно стало больше — Диндин и Жуи дали потомство. Накануне Лайф рассказывал, что мама начала играть с детёнышем, Московский зоопарк показал умилительное видео.