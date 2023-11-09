Адвокат раскрыл, что грозит подмосковному "охотнику на зомби" с мачете

На мужчину, который кидался с мачете на прохожих в подмосковных Люберцах, могут завести уголовное дело по трём статьям. Об этом рассказал адвокат Максим Калинов.

Напавший с мачете на девушку в Люберцах кричал, что повсюду зомби. Видео © SHOT

По словам юриста, подмосковному "охотнику на зомби" грозит до семи лет по статье "Хулиганство", до пяти лет по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и до 20 лет по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".