Адвокат раскрыл, что грозит подмосковному "охотнику на зомби" с мачете
Адвокат Калинов: Напавшему с мачете на девушку в Люберцах грозит три статьи УК
На мужчину, который кидался с мачете на прохожих в подмосковных Люберцах, могут завести уголовное дело по трём статьям. Об этом рассказал адвокат Максим Калинов.
Напавший с мачете на девушку в Люберцах кричал, что повсюду зомби. Видео © SHOT
По словам юриста, подмосковному "охотнику на зомби" грозит до семи лет по статье "Хулиганство", до пяти лет по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и до 20 лет по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
"Если мужчина будет признан судом виновным, то путём сложения наказаний в лучшем случае ему будет грозить 15 лет лишения свободы", — заявил Калинов в беседе с "Вечерней Москвой".
Напомним, накануне ранее судимый за грабёж и кражу Роман Концелидзе напал с мачете на девушку с ребёнком в подмосковных Люберцах. Девушка отделалась царапиной, ребёнок не пострадал. Очевидцы сначала попытались сбить вооружённого амбала на авто, чтобы обезвредить, но он только разозлился. В итоге остановить его удалось оказавшимся рядом судебным приставам. После нападения Роман выкрикивал, что повсюду зомби, катался по земле и вообще вёл себя неадекватно. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек.