"Мы были просто в шоке": Мать онкобольной девочки рассказала о встрече с Путиным

В среду, 8 ноября, президент России Владимир Путин навестил с подарками маленьких пациентов Национального медицинского исследовательского центра гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачёва, который находится в Москве. Мать одной из юных пациенток рассказала подробности встречи с главой государства.

Путин навестил маленьких пациенток НМИЦ ДГОИ им. Рогачёва и подарил им по кукле. Видео © LIFE

Евгения Алферьева работает в Невьянске (Свердловская область) учителем математики и воспитывает с мужем троих детей. Однажды у её восьмилетней дочери Евы заболело ухо, и врачи поставили диагноз: отит. Однако затем специалисты из 9-й больницы Екатеринбурга провели дополнительные исследования и направили документы девочки в Москву, где врачи уже рассказали о её онкологическом заболевании. Женщина даже и не догадывалась, что такое стечение обстоятельств приведёт к встрече с Путиным.