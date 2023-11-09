"Мы были просто в шоке": Мать онкобольной девочки рассказала о встрече с Путиным
Мама онкобольной девочки c Урала рассказала подробности о встрече с Путиным
Путин навестил маленьких пациенток НМИЦ ДГОИ им. Рогачёва и подарил им по кукле. Обложка © LIFE
В среду, 8 ноября, президент России Владимир Путин навестил с подарками маленьких пациентов Национального медицинского исследовательского центра гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачёва, который находится в Москве. Мать одной из юных пациенток рассказала подробности встречи с главой государства.
Путин навестил маленьких пациенток НМИЦ ДГОИ им. Рогачёва и подарил им по кукле. Видео © LIFE
Евгения Алферьева работает в Невьянске (Свердловская область) учителем математики и воспитывает с мужем троих детей. Однажды у её восьмилетней дочери Евы заболело ухо, и врачи поставили диагноз: отит. Однако затем специалисты из 9-й больницы Екатеринбурга провели дополнительные исследования и направили документы девочки в Москву, где врачи уже рассказали о её онкологическом заболевании. Женщина даже и не догадывалась, что такое стечение обстоятельств приведёт к встрече с Путиным.
"Мы были просто в шоке. Дочь сильно застеснялась, да и мы — взрослые — тоже. Конечно, визит президента отвлёк нас от мыслей о том, что скоро нам предстоит. Дочь заметно повеселела и отвлеклась от этих мыслей. Владимир Путин подарил Еве и её соседке по палате по говорящей кукле. Когда к ней подносишь соску, она молчит, убираешь — говорит", — рассказала женщина в беседе с kp.ru.
Ранее Лайф писал, что Путин навестил маленьких пациенток центра имени Рогачёва и подарил им по кукле. После этого глава государства провёл совещание с членами правительства, где обсуждалась борьба с онкозаболеваниями. Там президент призвал решить вопрос недостатка спецпитания для онкобольных и поручил не снижать темпов борьбы с онкологическими заболеваниями в России.