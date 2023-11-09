Внучка создателя Кота Леопольда рассказала, как помогает бойцам СВО
Внучка создателя Леопольда: Помогаю бойцам СВО, они просят кулинарные термометры
Двоюродная внучка советского и российского мультипликатора Вячеслава Назарука, который является автором знаменитого Кота Леопольда, активно помогает бойцам СВО, собирая и отправляя им гумпомощь. Об этом Мария Власова рассказала в беседе с Ura.ru.
"Наш самый большой сбор был — мы везли на фронт сразу две машины, микроавтобус и доверху гружённую "газель". Запомнилось, как бойцы попросили привезти кулинарные термометры. Моё предположение — они ими проверяют температуру нагрева стволов орудий", — сообщила Власова.
Двоюродная внучка советского и российского мультипликатора Вячеслава Назарука, который является автором знаменитого Кота Леопольда, Мария Власова активно помогает бойцам СВО. Видео © VK / Ura.ru
Женщина собирает для бойцов не только термометры, но также продукты, тёплые вещи и генераторы. Кроме того, благодаря своему телеграм-каналу она сумела организовать свыше 15 крупных сборов военной помощи.
О Назаруке, который был двоюродным братом её бабушки, Мария вспоминает как о добром человеке, отчасти писавшем Кота Леопольда с себя и не способном на кого-то сердиться.
Ранее актёр Оскар Кучера также признался, что использует свой телеграм-канал, чтобы собирать средства на помощь бойцам в зоне СВО. По словам артиста, он и его команда занимаются сбором денег на бытовые нужды, после чего отправляют их в зону спецоперации.
VK / Ura.ru