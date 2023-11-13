Всемирный день доброты, День войск РХБЗ, Никодимов день: Праздники и приметы 13 ноября
Сегодня, 13 ноября 2023 года, в России отмечаются два международных добрых праздника, цель которых — побудить к проявлению заботы о других людях. А ещё на этот день приходятся два профессиональных праздника, оба они посвящены российским защитникам Отечества.
13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Фото © Freepik
Всемирный день доброты
13 ноября в России и других странах отмечается Всемирный день доброты (World Kindness Day). Несколько фактов о нём:
- это международный неофициальный праздник
- был учреждён в 1998 году в Токио
- отмечается ежегодно в фиксированную дату — 13 ноября
- цель — побудить всех следовать этому важному человеческому принципу.
Всемирный день доброты был провозглашён в столице Японии на первой конференции Всемирного движения за доброту (World Kindness Movement). В ней принимали участие представители целого ряда стран. Движение собрало волонтёров и добровольцев, из года в год старающихся своими делами вдохновлять людей на совершение добрых поступков.
У движения есть "Декларация доброты", которая "признаёт фундаментальную важность простой человеческой доброты как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни". Члены организации призывают в День доброты поразмышлять об этом важном и объединяющем человечество принципе.
Кстати, учёные говорят, что у людей, пребывающих в хорошем настроении, проявляющих доброту, понижено содержание гормона стресса — кортизола. А гнев и агрессия, равно как и мрачные мысли, могут привести к сердечным заболеваниям. Психологи из Университета Франкфурта-на-Майне недавно пришли к выводу, что ненастоящая доброта и наигранное дружелюбие могут привести к стрессу, депрессии и даже серьёзным психологическим травмам.
ВЦИОМ же выяснил, что 28% россиян считают добрым человека, который готов помочь и поддержать, а 27% — отзывчивого, небезразличного к другим (27%).
Международный день слепых
13 ноября отмечается Международный день слепых. Фото © Freepik / rawpixel.com
13 ноября в России и за рубежом отмечается Международный день слепых. Это, конечно, не праздник, а дата, призванная привлечь внимание к лишённым возможности видеть. Рассказываем о ней:
- международный день учреждён в 1984 году Всемирной организацией здравоохранения
- отмечается ежегодно 13 ноября, по календарю не смещается
- приурочен ко дню рождения Валентина Гаюи, одного из первых создателей школы для незрячих.
Валентин Гаюи родился 13 ноября 1745 года во французском городе Сен-Жюст. В 1784 году на свои деньги в Париже он основал школу для слепых, которая стала первой в своём роде. В начале XIX века Гаюи по приглашению императора Александра I приехал в Россию, чтобы создать в Петербурге институт для слепых. Французский педагог был удостоен российского ордена "За ревностное усердие". Скончался он в Париже в 1822 году. А в 1829-м француз Луи Брайль, который был воспитанником института для слепых, разработал универсальную систему рельефно-точечного шрифта, которая разошлась по всему миру и используется до сих пор.
По данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру около 2,2 миллиарда человек страдают различными нарушениями зрения. В России инвалидами по зрению являются более 300 тысяч человек. Заботой о них занимается Всероссийское общество слепых, которое было основано почти 100 лет назад. В нашей стране под его эгидой действует более 150 специализированных промышленных предприятий, на которых работают слепые или люди с ослабленным зрением.
В России, как и во многих других странах, в Международный день слепых проводятся мероприятия и акции, цель которых — привлечь внимание общества к слабовидящим и людям, потерявшим зрение.
День войск радиационной, химической и биологической защиты России
13 ноября отмечается День войск РХБЗ. Фото © Минобороны РФ
13 ноября в России отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Рассказываем о нём:
- это российский официальный профессиональный праздник
- установлен указом президента РФ от 31 мая 2006 года
- отмечается ежегодно в фиксированную дату — 13 ноября
- нерабочим не является, если не выпадает на выходной
- военнослужащие войск РХБЗ в этот день получают поздравления и награды.
Войска радиационной, химической и биологической защиты — одни из самых молодых в структуре Вооружённых сил России. История этого рода войск началась во время Первой мировой войны, когда впервые было применено химическое оружие. Сначала они так и назывались — химические.
В России датой образования нынешних войск радиационной, химической и биологической защиты считается 13 ноября 1918 года. В этот день Революционный военный совет издал приказ о создании подразделений химической защиты в Красной армии. К концу 1920-х годов они имелись уже во всех стрелковых и кавалерийских дивизиях и бригадах. В 1939–1940 годах появились отдельные батальоны противохимической обороны. Особенно широкое развитие химические войска получили в годы Великой Отечественной войны, так как разведданные говорили, что фашистская Германия готовилась к применению химического оружия.
После окончания ВОВ появление ядерного оружия и бактериальных (биологических) средств поражения добавило задач для химических войск. Однако только в 1992 году в Вооружённых силах России химические войска были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты. Сейчас их цели — защита вооружённых сил от оружия массового поражения, ликвидация последствий от его возможного применения противником. Кроме этого, войска РХБЗ способны решать задачи в мирное время. Например, при ликвидации последствий аварий и катастроф на радиационно, химически и биологически опасных промышленных предприятиях.
День Службы защиты государственной тайны Вооружённых сил России
13 ноября отмечается День Службы защиты государственной тайны Вооружённых сил России. Фото © Минобороны РФ
13 ноября военные в России отмечают ещё один праздник — День Службы защиты государственной тайны вооружённых сил. Несколько фактов о нём:
- это официальный российский профессиональный праздник
- установлен приказом министра обороны РФ от 18 декабря 2020 года
- отмечается ежегодно 13 ноября, дата по календарю не смещается
- нерабочим не является, если не приходится на выходной.
День Службы защиты государственной тайны вооружённых сил был установлен в России совсем недавно, чтобы подчеркнуть важность такой структуры в армии страны. Дата выбрана неслучайно. Именно 13 ноября в 1918 году вышел приказ Реввовенсовета, которым было создано подразделение, призванное заниматься вопросами шифрования и работой с секретными документами. Теперь это считается датой рождения службы, именующейся сегодня Службой защиты государственной тайны ВС РФ.
Понятие "государственная тайна" определяется Конституцией РФ, соответствующим законом и другими документами. Защита гостайны в армии находится в ведении Генерального штаба. Специалистов для Службы защиты государственной тайны готовит специальное учебное заведение — Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко.
Приметы 13 ноября
Никодимов день
13 ноября Русская православная церковь чтит память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Жили они в ХII веке, на протяжении 30 лет в монастыре пекли просфоры — маленькие хлебцы, используемые во время служб в церквях. Оба были известны своим честным трудом, строгой жизнью и послушанием. Предание повествует о чуде, совершённом святыми. Однажды печь загорелась, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Мощи их находятся в Антониевых пещерах.
На Руси в эту дату отмечали Никодимов день. Было принято отправляться в лес за хорошей добычей. Считалось, что она сама на Никодима бежит в сети. Пока мужчины были на охоте, женщины занимались хозяйством. В этот день следовало убедиться, что домашняя птица и скот размещены в тёплых загонах. Ещё в народе верили, что в Никодимов день следует обязательно съесть кусочек хлеба и куриного мяса, поблагодарить Бога за пищу. Предаваться унынию не следовало. Вместо этого нужно было посвятить себя труду.
Погодные приметы 13 ноября
- Снег на Никодима — зима будет тёплой.
- Тёплое солнце — к морозам.
- Снегири начали петь — скоро зима наступит.
- Мелкий дождь — жди долгого ненастья.
Именинники 13 ноября
13 ноября именины может отмечать российский актёр Алексей Кравченко. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Сегодня, 13 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён:
- Александр
- Алексей
- Анатолий
- Артём
- Василий
- Всеволод
- Демьян
- Ибрагим
- Иван
- Иннокентий
- Кузьма
- Леонид
- Николай
- Пётр
- Роман
- Савва
- Сергей
- Станислав
- Степан
- Теодор.
Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!