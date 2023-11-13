Всемирный день доброты, День войск РХБЗ, Никодимов день: Праздники и приметы 13 ноября Сегодня, 13 ноября 2023 года, в России отмечаются два международных добрых праздника, цель которых — побудить к проявлению заботы о других людях. А ещё на этот день приходятся два профессиональных праздника, оба они посвящены российским защитникам Отечества. 12 ноября, 21:01 13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Фото © Freepik

Всемирный день доброты

13 ноября в России и других странах отмечается Всемирный день доброты (World Kindness Day). Несколько фактов о нём: это международный неофициальный праздник

был учреждён в 1998 году в Токио

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 13 ноября

цель — побудить всех следовать этому важному человеческому принципу.

Всемирный день доброты был провозглашён в столице Японии на первой конференции Всемирного движения за доброту (World Kindness Movement). В ней принимали участие представители целого ряда стран. Движение собрало волонтёров и добровольцев, из года в год старающихся своими делами вдохновлять людей на совершение добрых поступков.

У движения есть "Декларация доброты", которая "признаёт фундаментальную важность простой человеческой доброты как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни". Члены организации призывают в День доброты поразмышлять об этом важном и объединяющем человечество принципе.

Кстати, учёные говорят, что у людей, пребывающих в хорошем настроении, проявляющих доброту, понижено содержание гормона стресса — кортизола. А гнев и агрессия, равно как и мрачные мысли, могут привести к сердечным заболеваниям. Психологи из Университета Франкфурта-на-Майне недавно пришли к выводу, что ненастоящая доброта и наигранное дружелюбие могут привести к стрессу, депрессии и даже серьёзным психологическим травмам.

ВЦИОМ же выяснил, что 28% россиян считают добрым человека, который готов помочь и поддержать, а 27% — отзывчивого, небезразличного к другим (27%).

Международный день слепых

13 ноября отмечается Международный день слепых. Фото © Freepik / rawpixel.com

13 ноября в России и за рубежом отмечается Международный день слепых. Это, конечно, не праздник, а дата, призванная привлечь внимание к лишённым возможности видеть. Рассказываем о ней: международный день учреждён в 1984 году Всемирной организацией здравоохранения

отмечается ежегодно 13 ноября, по календарю не смещается

приурочен ко дню рождения Валентина Гаюи, одного из первых создателей школы для незрячих.

Валентин Гаюи родился 13 ноября 1745 года во французском городе Сен-Жюст. В 1784 году на свои деньги в Париже он основал школу для слепых, которая стала первой в своём роде. В начале XIX века Гаюи по приглашению императора Александра I приехал в Россию, чтобы создать в Петербурге институт для слепых. Французский педагог был удостоен российского ордена "За ревностное усердие". Скончался он в Париже в 1822 году. А в 1829-м француз Луи Брайль, который был воспитанником института для слепых, разработал универсальную систему рельефно-точечного шрифта, которая разошлась по всему миру и используется до сих пор.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру около 2,2 миллиарда человек страдают различными нарушениями зрения. В России инвалидами по зрению являются более 300 тысяч человек. Заботой о них занимается Всероссийское общество слепых, которое было основано почти 100 лет назад. В нашей стране под его эгидой действует более 150 специализированных промышленных предприятий, на которых работают слепые или люди с ослабленным зрением.

В России, как и во многих других странах, в Международный день слепых проводятся мероприятия и акции, цель которых — привлечь внимание общества к слабовидящим и людям, потерявшим зрение.

День войск радиационной, химической и биологической защиты России

13 ноября отмечается День войск РХБЗ. Фото © Минобороны РФ

13 ноября в России отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Рассказываем о нём: это российский официальный профессиональный праздник

установлен указом президента РФ от 31 мая 2006 года

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 13 ноября

нерабочим не является, если не выпадает на выходной

военнослужащие войск РХБЗ в этот день получают поздравления и награды.

Войска радиационной, химической и биологической защиты — одни из самых молодых в структуре Вооружённых сил России. История этого рода войск началась во время Первой мировой войны, когда впервые было применено химическое оружие. Сначала они так и назывались — химические.

В России датой образования нынешних войск радиационной, химической и биологической защиты считается 13 ноября 1918 года. В этот день Революционный военный совет издал приказ о создании подразделений химической защиты в Красной армии. К концу 1920-х годов они имелись уже во всех стрелковых и кавалерийских дивизиях и бригадах. В 1939–1940 годах появились отдельные батальоны противохимической обороны. Особенно широкое развитие химические войска получили в годы Великой Отечественной войны, так как разведданные говорили, что фашистская Германия готовилась к применению химического оружия.

После окончания ВОВ появление ядерного оружия и бактериальных (биологических) средств поражения добавило задач для химических войск. Однако только в 1992 году в Вооружённых силах России химические войска были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты. Сейчас их цели — защита вооружённых сил от оружия массового поражения, ликвидация последствий от его возможного применения противником. Кроме этого, войска РХБЗ способны решать задачи в мирное время. Например, при ликвидации последствий аварий и катастроф на радиационно, химически и биологически опасных промышленных предприятиях.

День Службы защиты государственной тайны Вооружённых сил России

13 ноября отмечается День Службы защиты государственной тайны Вооружённых сил России. Фото © Минобороны РФ

13 ноября военные в России отмечают ещё один праздник — День Службы защиты государственной тайны вооружённых сил. Несколько фактов о нём: это официальный российский профессиональный праздник

установлен приказом министра обороны РФ от 18 декабря 2020 года

отмечается ежегодно 13 ноября, дата по календарю не смещается

нерабочим не является, если не приходится на выходной.

День Службы защиты государственной тайны вооружённых сил был установлен в России совсем недавно, чтобы подчеркнуть важность такой структуры в армии страны. Дата выбрана неслучайно. Именно 13 ноября в 1918 году вышел приказ Реввовенсовета, которым было создано подразделение, призванное заниматься вопросами шифрования и работой с секретными документами. Теперь это считается датой рождения службы, именующейся сегодня Службой защиты государственной тайны ВС РФ.

Понятие "государственная тайна" определяется Конституцией РФ, соответствующим законом и другими документами. Защита гостайны в армии находится в ведении Генерального штаба. Специалистов для Службы защиты государственной тайны готовит специальное учебное заведение — Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко.

Приметы 13 ноября

Никодимов день

13 ноября Русская православная церковь чтит память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Жили они в ХII веке, на протяжении 30 лет в монастыре пекли просфоры — маленькие хлебцы, используемые во время служб в церквях. Оба были известны своим честным трудом, строгой жизнью и послушанием. Предание повествует о чуде, совершённом святыми. Однажды печь загорелась, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Мощи их находятся в Антониевых пещерах.

На Руси в эту дату отмечали Никодимов день. Было принято отправляться в лес за хорошей добычей. Считалось, что она сама на Никодима бежит в сети. Пока мужчины были на охоте, женщины занимались хозяйством. В этот день следовало убедиться, что домашняя птица и скот размещены в тёплых загонах. Ещё в народе верили, что в Никодимов день следует обязательно съесть кусочек хлеба и куриного мяса, поблагодарить Бога за пищу. Предаваться унынию не следовало. Вместо этого нужно было посвятить себя труду.

Погодные приметы 13 ноября

Снег на Никодима — зима будет тёплой.

Тёплое солнце — к морозам.

Снегири начали петь — скоро зима наступит.

Мелкий дождь — жди долгого ненастья.

Именинники 13 ноября

13 ноября именины может отмечать российский актёр Алексей Кравченко. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 13 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Алексей

Анатолий

Артём

Василий

Всеволод

Демьян

Ибрагим

Иван

Иннокентий

Кузьма

Леонид

Николай

Пётр

Роман

Савва

Сергей

Станислав

Степан

Теодор. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев