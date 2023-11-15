Всероссийский день призывника, День восьми миллиардов, Житница: Праздники и приметы 15 ноября Сегодня, 15 ноября 2023 года, в России отмечается праздник, посвящённый будущим защитникам Отечества, которые только готовятся постигать военную науку. Также на эту дату приходится два международных дня. Они призваны заставить всех задуматься о будущем планеты. 14 ноября, 21:01 5 ноября отмечается Всероссийский день призывника. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Всероссийский день призывника

15 ноября отмечается Всероссийский день призывника, посвящённый тем, кто готовится отдать долг Родине. Рассказываем о нём: Это сугубо российский официальный праздник.

Установлен распоряжением президента РФ от 12 ноября 1992 года.

Цель — повысить значимость и престиж воинской службы, улучшить военно-патриотическое воспитание молодёжи.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 15 ноября.

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Воинская повинность, то есть обязанность для мужчин служить в армии, появилась в России несколько веков назад. Хорошо организованное войско существовало ещё в Московском государстве, однако тогда постоянную службу несли только дворяне, а остальное население призывалось только в случае необходимости. При Петре I появилась полноценная регулярная армия. Она формировалась по призыву, под который подпадали крестьяне, мещане и другие податные сословия. Причём повинность тогда была общинной и пожизненной. Это значит, что от каждой общины (сельской, городской) должно было отправиться служить определённое количество солдат и на службе они были всю жизнь. Постепенно этот срок уменьшался, в начале XX века составлял уже от трёх до пяти лет в зависимости от рода войск.

В современной России защита Отечества, согласно конституции, является долгом и обязанностью гражданина РФ. В некоторых случаях она заменяется альтернативной службой. С 2008 года срок прохождения военной службы по призыву в Вооружённых силах РФ для российских граждан мужского пола составляет 12 месяцев. Призыв проводится два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. С 21 сентября по 28 октября 2023 года в России проходила частичная мобилизация в рамках проведения специальной военной операции на Украине. В Минобороны заверили, что призывники к участию в СВО привлекаться не будут.

В День призывника по всей России (там, где есть военные части) устраиваются праздники. Военкоматы проводят консультации для родителей будущих защитников Отечества, организуют дни открытых дверей в воинских частях.

День подразделений по борьбе с организованной преступностью

15 ноября отмечается День подразделений по борьбе с организованной преступностью в России. Фото © ТАСС / Анна Майорова

15 октября в России отмечается также праздник под названием День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. Вот несколько фактов о нём: Это российский неофициальный профессиональный праздник.

Отмечается ежегодно 15 ноября, по календарю не сдвигается.

Приурочен к дате создания таких подразделений в СССР.

Празднуется в профессиональной среде сотрудников МВД.

День подразделений по борьбе с организованной преступностью в России отмечается 15 ноября, так как в 1988 году в эту дату был издан приказ МВД СССР "О создании управления по борьбе с организованной преступностью". В структуре министерства появилось 6-е управление МВД, которое затем было преобразовано в Главное управление по борьбе с наиболее опасными преступлениями, организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом.

По итогам нескольких реформ в 2008 году в МВД появилось Главное управление по противодействию экстремизму (ГУПЭ), которое среди прочего занимается борьбой с организованной преступностью. Для выполнения этих задач, поддержки оперативных и следственных действий были сформированы специальные отряды быстрого реагирования (СОБР).

День восьми миллиардов

15 ноября отмечается День восьми миллиардов. Фото © Shutterstock

А ещё сегодня, 15 ноября, знаковый день в истории человечества — День восьми миллиардов, который можно смело отмечать по всей Земле, в том числе в России. Является ли он праздником, вопрос открытый. Рассказываем о нём: Это международный памятный день.

Планируется, что отмечаться будет ежегодно в фиксированную дату — 15 ноября.

В ООН решили, что именно в этот день в 2022 году численность населения мира достигла 8 миллиардов человек.

Дата пока официально не утверждена.

Первые сообщения о рождении восьмимиллиардного жителя Земли были опубликованы 15 ноября 2022 года. Версий о том, кто именно стал счастливчиком, несколько. Так, среди кандидаток девочка, родившаяся в столице Филиппин городе Манила в 1:29 по местному времени. А ещё есть версия, что это маленькая жительница армянского города Мартуни. Третий вариант: малышка, родившаяся в Доминиканской Республике.

Потребовались сотни тысяч лет, чтобы население планеты выросло до 1 миллиарда человек, а затем всего 200 лет, чтобы оно увеличилось в семь раз. Случилось это в 2011 году. Сейчас же нас на планете уже около 8,12 миллиарда. Согласно прогнозам, к 2100 году на планете будет проживать 10,9 миллиарда человек. Такой быстрый прирост поднимает вопросы, остановится ли он когда-нибудь, сколько людей способна прокормить планета и как обеспечить всем достаток и комфорт. Пока ответа на эти вопросы нет и День восьми миллиардов — один из поводов их поднять.

День вторичной переработки

15 ноября отмечается День вторичной переработки. Фото © ТАСС / IMAGO / Didier Lebrun

15 ноября в России и за рубежом отмечается ещё один праздник, имеющий значение для всей планеты, — Всемирный день вторичной переработки. Вот что о нём известно: Это часть глобальной информационной кампании.

Отмечается с 1997 года.

Каждый год приходится на фиксированную дату — 15 ноября.

К нему приурочены различные акции, посвящённые продвижению вторичной переработки.

Всемирный день вторичной переработки появился на базе аналогичного американского праздника, который отмечался с 1997 года. Введён он по инициативе Национальной коалиции по переработке (National Recycling Coalition).

Термин "вторичная переработка", или "рециклинг" (от англ. recycling — переработка), означает вовлечение отходов в повторный процесс производства. Благодаря этому сокращается объём мусора, ведь стекло, резина, пластик, макулатура, текстиль, металлы и т.д. вновь включаются в цикл использования. С некоторыми материалами это можно повторять несколько раз.

Тем самым решаются две проблемы. Во-первых, природные ресурсы на Земле не безграничны и их нужно экономить. Во-вторых, складирование отходов на полигонах вредит окружающей среде и людям, проживающим неподалёку. Большинство отходов и материалов подлежат переработке, однако, к сожалению, её уровень на планете остаётся низким. Всемирный день вторичной переработки — это ещё один повод вспомнить о данной проблеме.

Приметы 15 ноября

Житница

15 ноября Русская православная церковь чтит память мучеников Акиндина, Пигасия и Анемподиста. Они жили в четвёртом веке, служили при дворе царя Сапора II. Трое христиан тайно проповедовали свою веру. Однажды на них донесли, за это им и пришлось предстать перед царём. Сапор II повелел пытать их, пока не откажутся от своего Бога, однако Акиндин, Пигасий и Анемподист сносили все муки стойко. Вместе с тем раз за разом пытки срывались: то огонь погаснет, то верёвки развяжутся. В итоге все трое были казнены, а вместе с ними лишены жизни немало христиан, которые осмелились выступить в их защиту.

На Руси в эту дату отмечали праздник под названием День Акиндина и Пигасия. Ещё его называли Житницей, потому что было принято в это время сушить хлеба и молотить зерно. Святым мученикам молились о сохранении урожая. Считалось, что в этот день нельзя пить спиртное, обращаться к кому-либо с просьбами, ругать и ссориться. Приветствовались труд и посиделки дома с семьёй.

Погодные приметы 14 ноября

Дороги развезло — морозы придут только в декабре.

Синица жмётся к избе — скоро наступит зима.

Галки стаями подлетают к дому — к снегопаду.

Редкие облака на небе — к скорым холодам.

Именинники 14 ноября

15 ноября именины может отмечать российский актёр Константин Лавроненко. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Сегодняшний день, 15 ноября, небогат на именины: их могут отмечать только обладатели следующих имён: Константин

Марк. Редакция Лайфа поздравляет их, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев