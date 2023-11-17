Международный день студентов, День участкового, Ерёмин день: Праздники и приметы 17 ноября Сегодня, 17 ноября 2023 года, в России один из своих праздников могут отмечать учащиеся вузов. Также на эту дату приходится профессиональный праздник самых близких к народу полицейских и день защиты кошек от особо суеверных людей. 16 ноября, 21:01 17 ноября отмечается Международный день студентов. Фото © Freepik / gpointstudio

Международный день студентов

17 ноября по всему миру, в том числе в России, отмечается праздник, посвящённый одному из самых ярких периодов жизни человека, — Международный день студентов (International Students' Day). Правда, повод для него был трагический. Рассказываем об этом дне: это интернациональный неофициальный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 17 ноября;

был учреждён в 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов;

дата установлена в честь чешских студентов-героев Сопротивления.

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии (ныне Чехия) пражские студенты вышли на демонстрацию в честь годовщины образования своего государства. По участникам митинга был открыть огонь, один из студенческих лидеров Ян Оплетал был ранен и вскоре скончался. Его похороны прошли 15 ноября 1939 года.

В память о нём в 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, было решено установить Международный день студентов, чтобы подчеркнуть их солидарность. Объединению учащихся вузов из разных стран этот праздник служит и сейчас.

Впрочем, во многих государствах есть и свои особые дни, посвящённые студенчеству. Так, в России это Татьянин день (25 января) — великомученицы, которая считается святой покровительницей учащихся. В этот день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета. С 2005 года это общегосударственный праздник — День российского студенчества.

День участковых уполномоченных полиции

17 ноября в России отмечается День участковых уполномоченных полиции. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

17 ноября в России отмечается праздник особых блюстителей порядка — День участковых уполномоченных полиции, или просто День участковых. Несколько фактов о нём: это российский официальный профессиональный праздник;

учреждён приказом главы МВД в 2002 году;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 17 ноября;

к этому дню обычно приурочены внутриведомственные конкурсы и торжественные мероприятия.

Согласно принятому 21 год назад приказу, День участковых уполномоченных в России был учреждён "в целях сохранения преемственности в работе участковых уполномоченных милиции, пропаганды и распространения положительного опыта и сложившихся традиций их деятельности, а также учитывая их существенную роль в реализации задач, выполняемых органами внутренних дел". С тех пор милицию переименовали в полицию, но сути работы участковых это не изменило. Они по-прежнему находятся на переднем крае взаимодействия МВД с народом.

Интересно, что подобная профессия появилась в России ещё примерно в XV–XVI веках. Благодаря реформам Ивана Грозного были образованы новые силовые ведомства — приказы. Был, в том числе, Разбойный приказ, целью которого была борьба с преступностью. В его составе были губные избы (губа — административно-территориальная единица русского государства). Губные старосты обладали в том числе полномочиями, которые в современном понимании можно отнести к полицейским.

В современной России участковый уполномоченный полиции является главным связующим звеном МВД с населением. Именно он, как правило, первым приходит на помощь к жителям подведомственной ему территории. Также занимается там профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании. Сейчас в России около 50 тысяч участковых, и на них приходится почти четверть раскрытых преступлений.

Международный день борьбы с издевательствами

17 ноября 2023 года отмечается Международный день борьбы с издевательствами. Фото © Freepik

В этом году 17 ноября отмечается Международный день борьбы с издевательствами (International STAND UP to Bullying Day), который едва ли можно считать праздником. В России о нём также знают. Вот несколько фактов: это часть интернациональной кампании по борьбе с издевательствами;

отмечается каждый год в третью пятницу ноября и в последнюю пятницу февраля;

в 2023 году выпал на 24 февраля и 17 ноября;

цель — повысить осведомлённость о таком явлении, как буллинг, и о методах борьбы с ним.

Международный день борьбы с издевательствами или Международный день борьбы с насилием и травлей в школе был учреждён в 2019 году. Государства – члены ЮНЕСКО единогласно признали травлю и связанное с ней насилие нарушением прав детей и подростков на образование, здоровье и благополучие.

В последнее время в русском языке появилось заимствованное из английского слово "буллинг". Оно ёмко описывает ситуацию, когда человека, будь то ученик, студент, сотрудник, травят в классе, группе, на работе. Причём травля эта необязательно может быть физической — психологическое насилие тоже сильно сказывается на качестве жизни.

Издевательства в школе же являются вдвойне разрушительными. Пострадавшим детям трудно сосредоточиться на занятиях, они могут пропускать уроки или вообще бросить школу. Всё негативно сказывается на успеваемости и перспективах на будущее. Атмосфера тревоги, страха и незащищённости несовместима с достойным развитием личности.

В Международный день борьбы с издевательствами звучат призывы бороться с таким явлением, как буллинг. Обычно к этой дате приурочены различные встречи, семинары, информационные акции, посвящённые такой проблеме.

День защиты чёрных котов

17 ноября отмечается День защиты чёрных котов. Фото © Freepik

17 ноября в России также отмечается забавный праздник — День защиты чёрных котов. Вот что известно о нём: это международный неофициальный праздник;

был придуман в Италии в 2007 году;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 17 ноября;

цель — призвать людей не верить в суеверия об опасности этих животных.

Отмечать День защиты чёрных котов (и кошек) 16 лет назад предложили активисты итальянской Ассоциации по защите окружающей среды и животных. Их идея нашла поддержку, и праздник быстро разошёлся по миру. Теперь он отмечается и в России.

Проблема в том, что у многих народов чёрные коты считаются символом несчастья. Им приписывают магические свойства — способность вызывать несчастья, призывать нечистые силы, а потому этих красивых домашних животных побаиваются. На самом же деле гимном сегодняшнего праздника может стать строчка из популярной некогда песни "только чёрному коту и не везёт".

Итальянские активисты собрали статистику по "невезучим" чёрным котам и кошкам. Они обнаружили, что много таких животных гибнет из-за суеверий людей. Зоозащитники учредили специальный день, чтобы рассказывать о такой проблеме и призывать людей любить чёрных кошек, а не убивать и прогонять их.

Приметы 17 ноября

Ерёмин день

17 ноября Русская православная церковь чтит память священномученика пресвитера Ермея. Вместе с епископом Никандром они были учениками святого апостола Тита. Оба за проповедование христианства были схвачены и подвергнуты пыткам, целью которых было заставить их отказаться от веры. Однако Ермей и Никандр остались стойки, за что были казнены.

На Руси же в эту дату отмечали Ерёмин день. В ходу была поговорка "Ерёма — сиди дома", потому что день считался опасным — в народе верили, что по улицам бродят злые духи, колдуны и ведьмы. Если из дома приходилось выйти, обходили стороной перекрестки — их считали особо опасными. Неудачным день также считался для начала любых важных и больших дел, приглашения гостей.

Погодные приметы 17 ноября

Деревья в лесу почернели — жди суровой зимы.

Облака стали волнистыми — к ненастью.

Снег — к морозной зиме.

Сколько ночью на небе звёзд — столько тёплых дней будет в следующем году.

Именинники 17 ноября

17 ноября именины может отмечать актёр Иван Добронравов. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Сегодня, 17 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Григорий

Иван

Илья

Исмаил

Николай

Симон

Степан

Ян. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев