Казахстан хочет выступить логистическим центром для стран ЕАЭС

Казахстан готов выступать логистическим центром для всех стран Евразийского экономического союза. Об этом заявил в четверг, 9 ноября, заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае.

Он отметил, что перечень евразийских транспортных коридоров уже определён. Есть и задел на будущее — так, в ЕАЭС запустили цифровой проект по формированию целой экосистемы для развития логистики в странах региона.

"Дальнейшая работа в данном направлении позволит превратить Евразийский экономический союз в связующее звено между Европой и Азией, Глобальным Югом и Севером. В этом контексте Казахстан в сотрудничестве с остальными странами ЕАЭС готов выступать логистическим хабом Евразийского экономического союза", — подчеркнул Жумангарин.