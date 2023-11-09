Регион

Уведомления отключены

9 ноября, 08:50

Казахстан хочет выступить логистическим центром для стран ЕАЭС

Вице-премьер Казахстана Жумангарин: Республика станет логистическим хабом ЕАЭС

Казахстан готов выступать логистическим центром для всех стран Евразийского экономического союза. Об этом заявил в четверг, 9 ноября, заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае.

Он отметил, что перечень евразийских транспортных коридоров уже определён. Есть и задел на будущее — так, в ЕАЭС запустили цифровой проект по формированию целой экосистемы для развития логистики в странах региона.

"Дальнейшая работа в данном направлении позволит превратить Евразийский экономический союз в связующее звено между Европой и Азией, Глобальным Югом и Севером. В этом контексте Казахстан в сотрудничестве с остальными странами ЕАЭС готов выступать логистическим хабом Евразийского экономического союза", — подчеркнул Жумангарин.

Путин заявил о расширении использования нацвалют между Россией и Казахстаном

Путин заявил о расширении использования нацвалют между Россией и Казахстаном

Ранее Лайф писал, что президент Владимир Путин прибыл в Астану, где, помимо участия в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, у него запланирована встреча с Касым-Жомартом Токаевым. Он уже встретил высокого гостя в резиденции "Акорда" — это штаб-квартира Администрации Президента Казахстана, расположенная на живописном левом берегу реки Ишим.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Казахстан
  • ЕАЭС
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров