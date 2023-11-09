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9 ноября, 12:12

Путин: РФ готова создавать новые мощности в Казахстане для сборки машин "Лада"

Россия готова создавать дополнительные мощности в Казахстане для сборки отечественных автомобилей "Лада". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

"Нашими странами осуществляется целый ряд крупных совместных проектов промышленной кооперации, таких как производство винилхлорида и другой химической продукции, минеральных удобрений. Ведутся работы по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей "Лада", — указал российский лидер.

Путин добавил, что РФ готова делиться опытом и определёнными технологиями с Казахстаном.

Токаев заявил об огромных перспективах сотрудничества с РФ в сельском хозяйстве

Токаев заявил об огромных перспективах сотрудничества с РФ в сельском хозяйстве

Напомним, что в четверг, 9 ноября, Владимир Путин прибыл в Астану, где помимо участия в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана у него была встреча с Касымом-Жомартом Токаевым. Лидер республики встретил высокого гостя в резиденции "Акорда" — это штаб-квартира Администрации Президента Казахстана, расположенная на живописном левом берегу реки Ишим.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Дарья Нарыкова
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