Путин: РФ готова создавать новые мощности в Казахстане для сборки машин "Лада"

Россия готова создавать дополнительные мощности в Казахстане для сборки отечественных автомобилей "Лада". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

"Нашими странами осуществляется целый ряд крупных совместных проектов промышленной кооперации, таких как производство винилхлорида и другой химической продукции, минеральных удобрений. Ведутся работы по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей "Лада", — указал российский лидер.

Напомним, что в четверг, 9 ноября, Владимир Путин прибыл в Астану, где помимо участия в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана у него была встреча с Касымом-Жомартом Токаевым. Лидер республики встретил высокого гостя в резиденции "Акорда" — это штаб-квартира Администрации Президента Казахстана, расположенная на живописном левом берегу реки Ишим.