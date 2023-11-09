Дерматолог назвала "наказания" для тех, кто не любит сменку в офисе

Наступила осень, и все переобулись в сапоги и ботинки, но, когда мы приходим на работу, в обуви становится жарко. Дело в том, что в тёплом помещении организм автоматически включает режим терморегуляции, что позволяет защищаться от перегревания. Что происходит в это время с нашими ногами и почему важно всё-таки носить сменку, Лайфу рассказала дерматолог Александра Филёва.

"В помещении потовые железы начинают активно вырабатывать секрет (кислый пот), который не имеет запаха. В результате среда внутри обуви также окисляется, давая тем самым зелёный свет патогенным микроорганизмам. Запах пота при этом изменяется на зловонный — это характерный признак присоединения бактериальной или грибковой флоры", — рассказала врач – эксперт лаборатории "Гемотест".

Кроме того, защитные свойства кожи на влажных стопах снижаются, из-за этого ранки и мозоли на ногах будут заживать гораздо дольше, больше вероятность присоединения грибковой инфекции. Также у тех, кто не любит переобуваться в офисе, может развиться дисгидроз стоп. При этом заболевании закупориваются выводные протоки потовых желёз и внутри начинает скапливаться жидкость. Со временем это приводит к образованию на коже множественных пузырьков, которые зудят, лопаются и шелушатся.

Также отсутствие сменки существенно увеличивает риск развития респираторных инфекций. По словам Филёвой, в офисе ноги потеют, а затем на улице они сразу же начинают мёрзнуть. В результате организм быстро переохлаждается и становится более уязвимым к бактериям и вирусам.

Ещё одно неприятное последствие связано с качеством обуви. В закрытом помещении влажные ботинки могут деформироваться, что усугубит плоскостопие и приведёт к неправильной нагрузке на позвоночник, тазобедренные и коленные суставы.

По словам дерматолога, в качестве сменной обуви подойдут туфли или ботинки из натуральной кожи или замши, а если строгого дресс-кода нет, можно надевать кроссовки — они обеспечивают неплохую вентиляцию для ног. Свою лепту могут внести влагоотводящие носки, обычно они продаются в спортивных магазинах.

А вот от слишком узкой обуви, туфель на высоком каблуке и моделей с заострённым носом лучше отказаться — с ними можно заработать проблемы со связками и сухожилиями. Не лучший вариант — обувь на плоском ходу: балетки или кеды. Плоская подошва не даёт ноге опоры, а это может привести к ортопедическим заболеваниям, таким как пяточная шпора, бурсит, вальгусная деформация.