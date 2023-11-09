"Морковка впереди повозки": Песков иронично оценил обещания о будущем Украины в ЕС
Песков: Обещания о вступлении Украины в ЕС похожи на "морковку впереди повозки"
Обещания Брюсселя о вступлении Украины в Евросоюз больше похожи на "морковку впереди повозки", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в интервью телеканалу "Россия-1", фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Песков прокомментировал обещания о будущем Украины в ЕС. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Скорее всего, конечно, речь идёт именно о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки, вряд ли это какие-то реальные обещания", — сказал представитель Кремля.
Ранее Еврокомиссия дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Главы государств и правительств сообщества будут обсуждать формальное решение о начале переговорного процесса на саммите в Брюсселе 14–15 декабря. Вердикт должны вынести все действующие члены ЕС единогласно. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя эту информацию, предупредил Евросоюз о "коллективном аборте" из-за принятия таких "микрочленов", как Украина и Молдавия.
LIFE / Павел Баранов