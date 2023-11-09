"Морковка впереди повозки": Песков иронично оценил обещания о будущем Украины в ЕС

Обещания Брюсселя о вступлении Украины в Евросоюз больше похожи на "морковку впереди повозки", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в интервью телеканалу "Россия-1", фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Скорее всего, конечно, речь идёт именно о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки, вряд ли это какие-то реальные обещания", — сказал представитель Кремля.