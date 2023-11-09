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9 ноября, 14:11

"Морковка впереди повозки": Песков иронично оценил обещания о будущем Украины в ЕС

Песков: Обещания о вступлении Украины в ЕС похожи на "морковку впереди повозки"

Обещания Брюсселя о вступлении Украины в Евросоюз больше похожи на "морковку впереди повозки", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в интервью телеканалу "Россия-1", фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков прокомментировал обещания о будущем Украины в ЕС. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Скорее всего, конечно, речь идёт именно о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки, вряд ли это какие-то реальные обещания", — сказал представитель Кремля.

Ранее Еврокомиссия дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Главы государств и правительств сообщества будут обсуждать формальное решение о начале переговорного процесса на саммите в Брюсселе 14–15 декабря. Вердикт должны вынести все действующие члены ЕС единогласно. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя эту информацию, предупредил Евросоюз о "коллективном аборте" из-за принятия таких "микрочленов", как Украина и Молдавия.

Политолог сравнил членство в ЕС с "морковкой на верёвочке" для "украинского осла"

Политолог сравнил членство в ЕС с "морковкой на верёвочке" для "украинского осла"

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Наталья Исакова
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