Подолог объяснила, как по косточке на ноге определить, кто вами манипулирует

Косточка у основания большого пальца, а точнее халлюс вальгус, образуется не из-за неудобной обуви, как думали раньше, или из-за генетической предрасположенности. Причём подолог Алина Голдман считает, что основная причина появления косточки — психосоматика.

"Так организм, и в частности стопа, реагирует на давление и манипуляции со стороны окружения. Если косточка растёт на правой ноге, то таких людей часто используют именно на работе. Если на левой — это ближний круг: семья, близкие люди", — отметила собеседница Лайфа.

По словам подолога, оперировать косточку не имеет смысла, потому что, если не узнать и не проработать психологическую причину, всё вернётся на круги своя и она вырастет вновь. Специалист рекомендует таким пациентам научиться отказывать.

"Не делать то, что вы не хотите, и не позволять другим людям садиться вам на шею. Перестаньте зависеть от чужого мнения или одобрения. Также стоит делать гимнастику для стоп и массаж. Конечно, убрать косточку совсем не получится. Мы можем точно её уменьшить и не давать ей дальше расти", — добавила Голдман.