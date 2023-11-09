Конфликт Израиля и ХАМАС нарушил планы Киева провести "саммит мира", узнали СМИ

Саммит по урегулированию конфликта на Украине, который Киев намеревался провести до конца года, не состоится из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.

"Конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС подорвал надежды Украины на проведение "саммита мира", — сообщает издание.

По словам авторов публикации, Украина планировала организовать саммит, чтобы уговорить на нём нейтральные страны Глобального Юга оказать поддержку "формуле мира" Владимира Зеленского. Но израильские атаки по территории сектора Газа, а также стремление Запада поддержать Тель-Авив, закончились обвинениями в лицемерии и отказе развивающихся стран оказывать содействие. Таким образом, подчёркивается в статье, киевский план по саммиту провалился.