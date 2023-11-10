Министр Колокольцев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел, который отмечается в России 10 ноября. В своём поздравлении он подчеркнул, что чествует профессионалов, стоящих на страже закона и порядка, защищающих права граждан и стабильность в обществе, несмотря на опасность и риск.

Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. Видео © LIFE

"В этот праздник мы всегда с особой теплотой вспоминаем многие поколения солдат правопорядка. Благодарим ветеранов за добросовестную честную службу в мирное и военное время. За то, что воспитали достойную смену", — заявил Колокольцев.

Он также отметил, что с появлением новых угроз национальной безопасности в динамично меняющемся мире серьёзно возрастают требования ко всему личному составу МВД. Другими словами, каждый сотрудник должен усилить работу на вверенном ему участке, максимально полно использовать имеющиеся оперативные процессуальные технические потенциал для чёткого и своевременного решения поставленных задач.

Особенно важной Колокольцев назвал работу в новых субъектах федерации: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Наши граждане видят в вас защиту и опору. И ваш долг сделать всё необходимое, чтобы укрепить веру людей в силу закона и государства, в торжество справедливости, тем самым внести значимый весомый вклад в налаживание жизни на освобождённых землях", — подчеркнул Колокольцев.

Также министр призвал пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жёстко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления. Колокольцев поблагодарил руководство и личный состав МВД, гражданский персонал за чёткую и грамотную работу, мужество и героизм, проявленные сотрудниками МВД при проведении спецоперации.

День сотрудника органов внутренних дел (до 2011 года — День милиции) отмечается ежегодно 10 ноября. В 1917 году в этот день Народный комиссар внутренних дел РСФСР Алексей Рыков подписал постановление "О рабочей милиции". Подробнее об этом читайте в материале Лайфа.