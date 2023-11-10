Израиль впервые применил внеатмосферную систему ПРО
Минобороны Израиля: ЦАХАЛ впервые применила внеатмосферную ПРО "Хец 3"
Запуск ракеты из комплекса "Хец". Обложка © Wikipedia / US Navy News Service
ЦАХАЛ впервые успешно применила системы противоракетной обороны (ПРО) "Хец 3" ("Стрела 3") в боевой ситуации для перехвата воздушной цели. Об этом сообщило Министерство обороны Израиля.
В ведомстве заявили, что успешное боевое применение системы состоялось в минувший четверг, 9 ноября. По данным Минобороны еврейского государства, в небе над Красным морем была перехвачена цель, запущенная в сторону Израиля.
"Это первый оперативный перехват, осуществлённый системой "Хец 3" с момента её развёртывания в 2017 году", — говорится в сообщении.
"Хец" — израильский противоракетный комплекс, состоящий в составе эшелонированной системы противоракетной обороны. Он создан Израилем в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США и при участии американских компаний в рамках проекта по разработке многослойной системы ПРО еврейского государства. Работа над комплексом началась в 1986 году.
Ранее Лайф писал, что шиитское движение "Хезболла" из Ливана атаковало Израиль новой мощной ракетой. Она поразила позицию ЦАХАЛ по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш.
Напомним, противостояние палестинского движения ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, и с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН заявили в конце октября, что около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети.