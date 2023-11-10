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10 ноября, 01:37

Появилось видео визита Путина в штаб ЮВО в Ростове-на-Дону

Появилось видео посещения президентом России Владимиром Путиным штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. На кадрах видно, что главу государства встретили министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Президент в сопровождении военачальников поднялся в кабинет, где заслушал доклады о ходе СВО. Также главе государства показали новые образцы военной техники, в частности мотовездеход Desertcross 1000-3.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин после поездки в Астану посетил штаб ЮВО в Ростове-на-Дону. В предыдущий раз о визите главы государства сюда сообщалось 20 октября.

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ТАСС / пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Никита Никонов
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