Появилось видео визита Путина в штаб ЮВО в Ростове-на-Дону
Появилось видео посещения президентом России Владимиром Путиным штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. На кадрах видно, что главу государства встретили министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Президент в сопровождении военачальников поднялся в кабинет, где заслушал доклады о ходе СВО. Также главе государства показали новые образцы военной техники, в частности мотовездеход Desertcross 1000-3.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин после поездки в Астану посетил штаб ЮВО в Ростове-на-Дону. В предыдущий раз о визите главы государства сюда сообщалось 20 октября.
ТАСС / пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров