Появилось видео визита Путина в штаб ЮВО в Ростове-на-Дону

Появилось видео посещения президентом России Владимиром Путиным штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. На кадрах видно, что главу государства встретили министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Президент в сопровождении военачальников поднялся в кабинет, где заслушал доклады о ходе СВО. Также главе государства показали новые образцы военной техники, в частности мотовездеход Desertcross 1000-3.