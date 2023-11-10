Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Песков: Путин после визита в Астану посетил штаб ЮВО в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа", — сообщил представитель Кремля.
Путина, в частности, сопровождали министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Министерства обороны Валерий Герасимов. Песков добавил, что президента ознакомили с новыми образцами военной техники. Также военачальники сделали доклады о ходе специальной военной операции.
В предыдущий раз о посещении президентом штаба ЮВО сообщалось 20 октября. Тогда в Кремле отмечали, что эта поездка не планировалась заранее.
Как уже сообщал Лайф, в четверг, 9 ноября, Владимир Путин прибыл в Астану, где помимо участия в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров российский лидер назвал азиатское государство наиболее близким союзником России и заявил о расширении использования нацвалют между двумя странами. По итогам переговоров Путин и Токаев подписали план сотрудничества РФ и Казахстана на 2024–2026 годы.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров