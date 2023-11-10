Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа", — сообщил представитель Кремля.

Путина, в частности, сопровождали министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Министерства обороны Валерий Герасимов. Песков добавил, что президента ознакомили с новыми образцами военной техники. Также военачальники сделали доклады о ходе специальной военной операции.