7 поз, которыми вы всем вокруг кричите: "Я неуверенный в себе человек! Вытрите об меня ноги!"

Наши положение тел, манера ходьбы, жесты отражают состояние и уверенность в себе. Иногда мы не осознаём, что некоторые позы могут отразить сомнения и даже негатив. В этой статье рассмотрим семь вариантов, как вы нехотя рассказываете всем вокруг о своей неуверенности. Узнайте, как избавиться от них и лишний раз себя не выдавать.

1. Поза "на унитазе"

Как изменить свою позу и проявить больше уверенности в себе? Фото © Shutterstock

Не самое благозвучное название для позы, но суть оно отражает максимально точно. Когда человек сидит на краешке стула, это выглядит так, будто он боится занять много места. Такое положение говорит о его робости и нерешительности. Поэтому, если вы хотите проявить уверенность в себе, занимайте отведённое место целиком. Да, может быть, это "не по этикету", но мы тут говорим о других материях.

2. Скрещённые руки на груди

Семь поз, которые выдают вашу неуверенность. Фото © Freepik / Racool_studio

Поза, когда вы складываете руки на груди, часто воспринимается как негативная. Она демонстрирует сопротивление и нежелание идти на компромиссы. Однако такое положение рук может быть использовано и для эмоциональной защиты, многие нерешительные люди, словно зажимая себя, боятся раскрыться… Хоть им бы и очень хотелось. В любом случае эта поза явно не покажет вас с лучшей стороны.

3. Долго стоять в одной и той же позе

Избавьтесь от поз, которые говорят о вашей неуверенности. Фото © Shutterstock

Когда мы чувствуем угрозу, есть ответные реакции: драться, убежать или замереть. Люди, неуверенные в себе, часто не могут прямо противостоять противнику, убежать у них тоже не всегда получается. Поэтому в момент стресса они застывают, ожидая, когда неприятная ситуация закончится. И даже если остальные люди не понимают это, их подсознание на уровне чувств всё впитывает.

4. Прикрывать рот рукой или пальцем

Семь поз, которые следует избегать, чтобы казаться уверенным. Фото © Shutterstock

Типичный жест, который мы часто видим у детей, когда они осознают, что сказали что-то лишнее. Взрослые, конечно, уже лучше контролируют свою нервозность, но всё равно могут прикрывать рот, хотя и в более скрытом виде. Когда человек боится или не хочет высказывать личное мнение, подсознательно он сдерживает слова, а пальцы сами тянутся к губам. Руки на стол!

5. Руки в карманах

Как поза влияет на уверенность и состояние человека. Фото © Shutterstock

В некоторых культурах считается, что поза с руками в карманах — это проявление грубости и вообще неприлично! Однако, даже если мы отложим вопросы этикета, такая поза всегда ассоциируется с закрытостью и недоступностью. Она наводит на мысль, что человек что-то скрывает.

6. Отсутствие зрительного контакта

Как поза отражает неуверенность в себе: шпаргалка, как казаться лучше, чем вы есть на самом деле. Фото © Freepik

Говорят, что глаза — зеркало души. Всё так и есть. Смотреть на мир так, чтобы никто не увидел в вас неуверенную личность, — одна из задач, которую стоит поставить перед собой. Если не можете выдерживать взгляд собеседника, смотрите под ноги или куда-то ещё, то полностью выдаёте свой страх.

7. Сгорбленная спина

Семь поз, которые выдают неуверенность: научитесь казаться сильным и уверенным человеком. Фото © Shutterstock

Это база. Плохая осанка не только вредна для здоровья, но и многое говорит о характере человека. Неуверенные люди стараются быть незаметными, как бы сжаться в одну точку. Поэтому часто начинают сутулиться в стрессовых ситуациях. Не надо так!