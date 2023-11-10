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Регион
Опубликовано 10 ноября 2023, 10:12
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Кремль призвал российских военкоров к осторожности на фоне ситуации с Коцем

Песков назвал военкоров героями и заверил, что Кремль "болеет за них всей душой"

Киев ведёт террористическую деятельность против российских военкоров, поэтому им нужно соблюдать повышенную осторожность. Об этом в беседе с журналистами в пятницу, 10 ноября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию со слежкой за семьёй Александра Коца.

"Наши военкоры действительно герои. Они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам, но и всему миру о том, что там происходит. Но также они рискуют своей жизнью и дома, в мирных условиях", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что враг охотится на них не только на передовой. И хотя наши соответствующие ведомства приходят на помощь, самим журналистам тоже "очень важно соблюдать все меры предосторожности".

Коц ответил неизвестному, который требовал с ним встречи
Коц ответил неизвестному, который требовал с ним встречи

Ранее Лайф писал, что в Москве возбудили дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" в отношении мужчины, который приехал домой к военному корреспонденту "Комсомольской правды" Александру Коцу и угрожал его супруге. Правоохранители установили личность мужчины, он уже задержан.

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ТАСС / Александр Щербак

Марина Калегина
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