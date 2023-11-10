Кремль призвал российских военкоров к осторожности на фоне ситуации с Коцем

Киев ведёт террористическую деятельность против российских военкоров, поэтому им нужно соблюдать повышенную осторожность. Об этом в беседе с журналистами в пятницу, 10 ноября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию со слежкой за семьёй Александра Коца.

"Наши военкоры действительно герои. Они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам, но и всему миру о том, что там происходит. Но также они рискуют своей жизнью и дома, в мирных условиях", — сказал представитель Кремля.