Посол РФ ответил на обвинения Франции по инциденту со звёздами Давида

Посол РФ Алексей Мешков заявил, что обвинения власти Франции во "вмешательстве" России по инциденту со звёздами Давида возмутительны. Дипломат отметил, что заявления МИД республики направлены на осложнение отношений между странами.

"Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения", — сказал российский посол.