Посол РФ ответил на обвинения Франции по инциденту со звёздами Давида
Посол РФ счёл обвинения Франции по инциденту со звёздами Давида возмутительными
Звёзды Давида на стенах домов в департаменте Сен-Сен-Дени во Франции. Обложка © X / Le Parisien | 93
Посол РФ Алексей Мешков заявил, что обвинения власти Франции во "вмешательстве" России по инциденту со звёздами Давида возмутительны. Дипломат отметил, что заявления МИД республики направлены на осложнение отношений между странами.
"Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения", — сказал российский посол.
По словам Мешкова, французские власти не обращались к Посольству РФ за разъяснениями. По мнению дипломата, они "выступили через свой рупор", Министерство иностранных дел, даже не проведя расследование. Как уточнил посол, Москва ждёт досконального разбирательства. Мешков также напомнил, что появившиеся фигуранты дела не российского происхождения.
Ранее Лайф писал, что в Париже, а также в его пригородных коммунах Сент-Уэн и Обервилье на домах, где живут семьи евреев, стали рисовать звёзды Давида. Аналогичные случаи были зафиксированы несколькими неделями ранее в ФРГ. Так, в Дортмунде на некоторых домах, где проживают евреи, также стали появляться эти еврейские символы.