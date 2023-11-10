МИД РФ заявил о деградации Совета Европы после прекращения членства России
Совет Европы, который является старейшей европейской организацией, продолжает свою деградацию после прекращения членства России в прошлом году. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам 25-го заседания Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы (СЕ) под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова, которое состоялось в Москве.
"Констатирована продолжающаяся деградация этой старейшей организации, чьей изначальной целью было укрепление единства европейских народов, и её окончательное превращение в инструмент Запада по насаждению пресловутого "порядка, основанного на правилах", — говорится в сообщении.
Помимо этого, на заседании рассмотрели ситуацию с продолжением участия российской стороны в открытых конвенциях для не входящих в СЕ стран. Также в министерстве указали на то, что для дальнейшего обеспечения национальных интересов РФ были согласованы параметры межведомственного взаимодействия.
Напомним, 16 февраля Госдума приняла закон о выходе России из 21 международного договора Совета Европы, в том числе из Устава СЕ, 22-го числа его одобрили в Совфеде. 2 ноября президент РФ Владимир Путин подписал документ, касающийся взаимодействия Москвы с этой организацией. Путин отменил информирование генсека Совета Европы о введении ЧС в России.
t.me / МИД России