МИД РФ заявил о деградации Совета Европы после прекращения членства России

Совет Европы, который является старейшей европейской организацией, продолжает свою деградацию после прекращения членства России в прошлом году. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам 25-го заседания Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы (СЕ) под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова, которое состоялось в Москве.

"Констатирована продолжающаяся деградация этой старейшей организации, чьей изначальной целью было укрепление единства европейских народов, и её окончательное превращение в инструмент Запада по насаждению пресловутого "порядка, основанного на правилах", — говорится в сообщении.